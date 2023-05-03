館長電商出包？豬五花放「A5和牛照」菲律賓肉商IG竟有同一張

▲「館長」陳之漢。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「館長」陳之漢自創的電商品牌「NOTORIOUS惡名昭彰」被網友發現，官網上的2項豬肉產品使用和牛照片，且該照片與菲律賓一間進口日本和牛的電商品牌所使用的照片竟是同一張。

有網友日前在PTT發文表示，館長電商平台中的「台灣梅花豬」、「台灣豬五花」下方都接上同一張涮肉的照片，該照上方寫著「嚴選台灣上等豬肉」等，介紹肉品的部位、口感及料理方式。

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▲▼館長的電商平台在豬肉商品中放上和牛照，引起網友討論。（圖／翻攝NOTORIOUS惡名昭彰）



然而，網友卻一眼就看出，這張「涮肉照」中的肉品是和牛，笑說「質感太好了吧，豬肉拍出和牛的效果。雖然寫了圖片僅供參考，以實物為準，但還是很猛八（吧）？連圖片都一樣，笑死」。

網友看完紛紛留言，「製圖部厲害」、「最頂的團隊」、「最頂的」、「最後一張是豬肉？騙我沒吃過牛肉484」。據了解，「NOTORIOUS惡名昭彰」的網站上，並沒有和牛相關的商品，但美國牛肉相關產品、豬肉產品都放上同一張「涮肉照」進行說明。

此外，根據圖片搜尋，「NOTORIOUS惡名昭彰」使用的「涮肉照」，與菲律賓一間飯受日本和牛的肉品電商是同一張照片。而菲律賓電商的照片為2020年10月16日上傳。

▼菲律賓肉品電商過去PO出的照片。（圖／翻攝The Holy Gyu臉書）

