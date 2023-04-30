　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

▲菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」被中國海軍軍艦「逼艦」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國今天呼籲中國停止在南海的「挑釁與不安全行為」。上週一艘中國海警船在南海逼近攔截一艘載有媒體記者的菲律賓海岸防衛隊巡邏艦，雙方船艦差點相撞。

法新社報導，在美國總統拜登即將在白宮接待菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）前2天所發布的聲明中，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，這起事件提醒人們，中國在爭議海域「騷擾並恐嚇」菲律賓船隻。

米勒說，「我們呼籲北京停止其挑釁與不安全行為」。他還說，針對菲律賓武裝部隊的任何攻擊都將引來美國的回應。

這起23日發生在南沙群島的驚險事件，是中菲在南海海域連串事件的最新一起。

當時，法新社等媒體獲邀登上菲國海岸防衛隊巡邏艦「馬拉帕茲瓜號」（BRP Malapascua）和「馬拉布里戈號」（BRP Malabrigo），參觀菲艦的南海巡邏任務，並造訪12個島嶼和島礁。

在這趟為期6天的行程中，中國海軍軍艦和海警船尾隨菲國巡邏艦，並數度廣播要求菲國巡邏艦離開該海域。

馬拉帕茲瓜號指揮官耶南德茲（Rodel Hernandez）描述當天的驚險瞬間時稱，「要不是我下令關掉引擎，讓船掉頭，我們的船首恐怕已相撞。」

這起令人捏把冷汗的事件，發生在菲國巡邏艦駛近菲國海軍陸戰隊駐守的南沙群島仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）時。

中國外交部昨天表示，菲律賓船隻未經許可駛入中國領海，屬於「有預謀的挑釁行為」。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）隨即回應：「在我們自家水域例行巡邏既不可能是預先策劃的，也不可能是挑釁的。」他還說：「這是我們行使的法律權利，而且我們會繼續行使」。

小馬可仕堅稱，他不會讓中國踐踏菲律賓在南海的權利，且會在尋求強化防務關係時傾向美國。

小馬可仕也曾預告，他將與拜登討論在南海、台灣和北韓問題上「緩和言辭的必要性」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
大谷翔平在隊友球棒寫「咒語」　可愛字跡曝光
快訊／內湖15槍兇嫌搭船到澎湖！　最新動向曝
網友首爾巧遇男神！　站路邊合照「被拉進街道內側」
好市多毒莓果　醫喊：不是會員也可能吃到！少吃2種食物
Toyz第一家飲料店恐收攤！　認「擋到人財路」
快訊／抓到了！內湖製作人當街遭開15槍　11人被逮
快訊／國道5號紫爆！　回堵8公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

若俄軍攻進基輔總部「勢必死戰到底」　澤倫斯基認：有練習開槍

曾奪2.5萬命！哥倫比亞魯伊斯火山恐爆發　方圓15公里撤離

馬斯克再出招　推特將推出文章點閱收費新制

中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

16歲足球員玩抖音毀容！全身76%燒傷　媽一看認不出

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音卻慘死槍下

日媒：岸田協調5／7起訪韓　預計反對北京「對台軍事施壓」

獨居女子修廚櫃慘遭「維修工性侵」　跳樓逃命又摔傷

凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走　當場被逗樂：讓他繼續玩

德州小鎮「5死槍擊案」兇嫌持AR-15步槍在逃　最年輕死者僅8歲

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

嘴含尖叫雞憋叫大挑戰　輪流彈橡皮筋全程爆笑

「大甲媽+太平媽」雙倍神蹟？　志工開刀前結石消失秒出院

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

若俄軍攻進基輔總部「勢必死戰到底」　澤倫斯基認：有練習開槍

曾奪2.5萬命！哥倫比亞魯伊斯火山恐爆發　方圓15公里撤離

馬斯克再出招　推特將推出文章點閱收費新制

中菲船隻險相撞　美要求北京停止挑釁與不安全行為

16歲足球員玩抖音毀容！全身76%燒傷　媽一看認不出

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音卻慘死槍下

日媒：岸田協調5／7起訪韓　預計反對北京「對台軍事施壓」

獨居女子修廚櫃慘遭「維修工性侵」　跳樓逃命又摔傷

凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走　當場被逗樂：讓他繼續玩

德州小鎮「5死槍擊案」兇嫌持AR-15步槍在逃　最年輕死者僅8歲

她出門必備「1枕頭」　沒帶睡不著！朋友一看卻嫌：好像老人

海盜鄭宗哲本季第3轟、陳聖平2打點　鄧愷威4.1局失1分

協助民眾就醫　嘉義榮民醫院受贈10輛輪椅

開喝了！　手搖飲「珍奶第2杯半價」今天限時搶

雲林縣消防局獲贈大馬力貨卡　華邦營造助救災能量再升級

大不出來！虎斑貓憋氣扶貓砂盆「站著便便」　粉絲笑：是不是便祕

何世昌／台灣離婚率亞洲第一　婚前買房4大好處曝

母親節禮物送媽媽輕珠寶項鍊　萬元左右買到高質感，一起戴曬感情

台灣吃不到的超鮮海味！大阪車站必吃握壽司拼盤　還有罪惡壽喜燒

路口沒減速！高雄小黃撞飛貨車衝進遮雨棚　安全氣囊爆開2傷送醫

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

國際熱門新聞

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

交換生下周返澳　父：為何吃老鼠藥是個謎

護師「TikTok直播分娩」孕婦小孩臉蛋全曝光

女屋主修廚櫃慘遭性侵　跳樓逃命又摔傷

凱特王妃手提包被1歲「小搶匪」搶走

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

16歲足球員玩抖音毀容！全身76%燒傷

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

男嬰天生雙頭龍！「自帶2陰莖」卻沒肛門

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

以為女兒被邪靈附體！夫婦施法11hrs害死她

日本黃金週開跑　全國觀光景點人潮擠爆

更多熱門

相關新聞

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

德州5死槍擊案兇嫌在逃　鄰居抱怨噪音惹禍

美國德州東南部克里夫蘭市驚傳槍擊案，造成5人喪生。警方表示，凶嫌晚間在自家院內開槍射擊，噪音惹來鄰居抱怨後，持步槍前往隔壁行凶，殺害1名8歲兒童和另外4人。

德州小鎮5死槍案兇嫌在逃　最小死者8歲

德州小鎮5死槍案兇嫌在逃　最小死者8歲

男子不爽被騙停車費　槍殺騙子再約會

男子不爽被騙停車費　槍殺騙子再約會

美7歲男童被小學老師「逼吃嘔吐物」

美7歲男童被小學老師「逼吃嘔吐物」

尹錫悅：南韓發展核武最久「僅需一年」

尹錫悅：南韓發展核武最久「僅需一年」

關鍵字：

中國菲律賓美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

他買好市多冷凍莓　全家中獎發燒

歐陽娜娜緊身私服曝「真實身材」！

忘記拿東西！人妻下車遭丈夫倒車撞死

狠母拿女兒換毒品　她穿Elsa洋裝遭性侵亡

「千年一遇空姐」生日曬超音波照報喜

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

「殯葬業龍頭」第二代登雜誌封面

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面