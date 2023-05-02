美女警愛上大毒販！　男友被攔查秒插手「緝毒行動全毀了」

▲紐約市女警疑似愛上毒販，還破壞了一場緝毒行動。（圖／翻攝Instargram @alisa_619，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市警局爆發紀律醜聞，33歲女警艾莉莎（Alisa Bajraktarevic）疑似愛上一名大毒販，在男友遭到攔查時，竟然直接跳出來插手，甚至亮出警徽表明身分，導致緝毒與逮捕行動在一片混亂中告吹。她如今被調職並且等待內部紀律調查，但仍堅稱男友不是毒販。

《紐約郵報》引述消息人士說法報導，緝毒小組監視毒販已久，終於在4月29日等到機會，上前攔查後卻被毒販女友干擾。直到艾莉莎亮出警徽，他們才知道眼前這名女子是誰，但整起行動已經告吹，只能呼叫支援並讓毒販離開。

消息人士表示不能透露毒販姓名及犯罪紀錄，但形容此人是「局裡的大家都知道，一個真的很壞的傢伙。」他們直言，前輩「從第一天就會告訴你，不應該和已知罪犯勾搭在一起，因為這個人最終會把你當成脫身的籌碼，而他就是這麼做的」、「這是一件很蠢的事情」。

艾莉莎經常在社群媒體分享穿著警察制服的工作照，她熱愛健身也樂於分享火辣照片，據悉就是在健身房認識毒販，而且早在一年前就被同事警告遠離對方。

等待調查期間，艾莉莎被調離外勤職務，轉而負責文書工作，手槍也被沒收。不過，她否認男友是毒販，並稱當時2人的汽車明明已經停好了，卻突然被盤查，警方還不解釋原因。

《紐約郵報》指出，一名警察若與已知罪犯有所關聯，可能受到調職或禁假等行政懲罰，如果被確認違法，甚至會面臨刑事指控並且被判入獄。

約翰傑伊刑事司法學院教授賈卡隆（Joseph Giacalone）曾任紐約市警官，他受訪時指出員警不該和罪犯建立個人關係，「她或許會知道可能要執行的搜索令，如果有一名警察身處核心…可能對調查造成很大破壞」。內鬼警察可以利用內部資訊做到很多事情，例如讓2個販毒集團彼此作對，計畫搶劫或入室盜竊等等。