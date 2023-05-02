兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

▲前兆豐銀行女科長石蕙瑄再次因協助前夫詐貸遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

前兆豐銀行女科長石蕙瑄，因為長期和前夫許皓青聯手，找地政士、人頭買家灌水不動產買價，2年內詐貸2.8億元，台北地檢署前年已依違反《銀行法》背信、《刑法》偽造文書等罪起訴石、許等34人，正由法院審理中，檢察官又發現1筆位於台北市大安區的不動產，賣價從1960萬元被無端抬高到2900萬元，2日再將石、許等5人起訴，將併入前案審理。

石蕙瑄和從事不動產投資的許皓青2017年結婚，2019年登記離婚後，仍持續保持交往關係，當時在新店分行工作的石女，負責個人信貸、房貸等消費金融業務，被來在被調往內湖分行從事相關業務時，兆豐開始收到檢舉疑有內鬼放水核貸。

▲許皓青尋找不動產標的後，找人頭當買家，向前妻任職銀行詐貸。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調獲報追查，石女從2015年6月起，配合許皓青內神通外鬼，由許皓青物色台北士林、文山，新北三重、板橋等可望看漲的土地後，安排人頭當作買家，並由地政士周芷妘提供造假的買賣契約文件，向石女工作的分行申貸，同時虛報實價登錄。

原本北檢調查石女前後共幫許男超貸26戶金額近4億元，浮報價額達2.8億元，全都流入許男口袋，石女則藉此賺到不少放貸績效，因此在2020年8月間，將石女、女男、以及周姓女地政士、人頭等34人提起公訴。

2021年間，兆豐銀持續進行內部清查，又查出石女在2015年間經手的1處台北市大安區不動產，實際買賣價格應是1960萬元，卻被浮報到2900萬元，石女涉嫌放水核貸，使銀行面臨超貸損失，因此再次提告，檢察官調查後將涉及這以不動產超貸的石女、許男等5人起訴，請法院併入前案一起審理。