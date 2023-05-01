遊說婦投資比特幣獲利大　潮州警即時阻詐成功

▲潮州警分局中山路派出所警員李珮綺阻止劉婦被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

潮州鎮劉姓婦人經由line加入好友的網友，對方鼓吹她投資比特幣可以高獲利，她信以為真到郵局欲匯款，行員發現有異，連絡潮州警方及時阻止她被騙2萬元。

潮州警分局中山路派出所警員李珮綺巡邏時，接獲潮州鎮光春郵局行員通報，稱有民眾疑似遭詐騙，員警到場發現64歲的劉姓婦人 欲投資比特幣，行員詢問中竟不認識匯款對方是誰。

經員警仔細檢視line對話內容，發現詐騙集團不斷發送獲利訊息誘騙，以該虛擬帳戶進帳獲利畫面洗腦，當場向她釋解這是典型的假投資虛擬幣詐騙，利用網路等媒介，建立投資群組，詐騙集團成員在其中利用各種手法取信被害人，待被害人上鉤後，自稱專員或投顧老師成員會向被害人詳細說明匯款方式，請被害人將錢匯入人頭帳戶中，當錢一匯入該帳戶，對方便會立即派出車手將錢領走，屆時將求償無門。

她聽完當場才驚覺自己差點就成為詐騙集團眼中的肥羊，當即取消匯款。

潮州分局長簡彥匡呼籲，詐騙集團伎倆變化多端，切勿輕信不明來源的投資管道，讓投資人血本無歸，提醒民眾只要涉及不明人士要求金錢往來，務必撥打165反詐騙專線查證，方能保障自身財產安全。