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台中爆一例A肝個案！疾管署證實：暫時判定本土感染　曾吃冷凍藍莓

▲▼疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，目前還沒有相關個案確診A肝，但台中傳出有一名民眾從墨西哥返國，4月通報確診A肝，且確診前曾經購買食用冷凍美國藍莓。疾病管制署副署長羅一鈞今（2）日證實有名個案，原列為境外移入，考量潛伏期已經暫時改列本土病例。

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

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▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。疾管署今日公布，今年以來共通報32例A肝個案，其中31例本土病例，衛生單位已經全部進行回溯性疫調，目前沒有任何一例與好市多問題產品有關；而這幾天也沒有新增A肝通報病例。

羅一鈞也提到，其中1例境外移入已經暫時改列本土病例，就是台中市衛生局提到的個案。根據台中衛生局說法，衛生單位還要釐清，感染A肝病毒是在墨西哥，還是因吃了冷凍藍莓所致。羅一鈞表示，該案雖然有出國史，但就潛伏期計算，已經從境外移入暫時改判為本土，但他吃的冷凍莓果是其他賣場所購入，與好市多、科克蘭無關。

羅一鈞指出，目前針對曾購買問題冷凍莓果產品的民眾，要求自最後一次食用日次日起進行60天的「自我健康監測」，期間若出現：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療；目前評估整體狀況至少要觀察到6月底。

▲▼好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

▲好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

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