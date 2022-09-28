中一中學生會長補選結果　南一中學生會不承認

▲台中一中辦理學生會長補選，引發爭議。（圖／記者許權毅攝）

文／中央社

台中一中學生會舉辦會長補選，台南一中學生會認為機制及候選人資格違反法治精神，不承認選舉結果。台中一中學生會選委會回應，對選舉結果不服可由校內管道提起訴訟。

台中一中學生會昨天舉辦會長補選，今天在網路上流傳一份台南一中學生會發給台中一中學生會的公文，主旨是對此次選舉結果不予承認，文中並提到臨選會機制如重新舉辦方式、候選人年級、曾受處分等，已嚴重違反台中一中學生會自治條例及法治精神，產生結果應屬無效。

台南一中學生會今天發布聲明指出，台中一中學聯會學生會選舉委員會昨天舉辦的學生會會長補選，流程中發生重大問題如候選人資格、選舉流程違法等，且第二次臨選會並無法源根據，顯有重大紕漏，台南一中學生會對產生結果有所疑慮。

聲明中指出，依台中一中學生自治聯合會正副會長選舉罷免法規定，一年級在學學生得以依法搭檔兩人登記為正副會長候選人，而且未承受記小過以上處分。經查這次選舉中4組候選人都是高二學生，未符合條件，而且有充分證據顯示至少1人曾受記小過以上處分。

聲明中指出，台中一中學生會選罷法規定，臨委會最遲應於選舉7日前發布第一份選舉公告內容，包括投票日期、選舉人及其總額、候選人登記期間應繳交的資料及費用、臨委會委員名單等，選委會應於第一份公告發布起至少15日內接受候選人登記。經查第一份公告於9月15日發出，內容未包含選舉人及其總額。

聲明中指出，台南一中學生會不願侵犯他會主權，更是欽佩台中一中學生會長期以來對學生權益的貢獻，如完善的自治條例、對學生自治不留餘力的推動等，更形成了全台學生自治的不少重要面貌，如政黨法對各校的啟發等。

聲明中指出，台南一中學生會對此次選舉表示遺憾，更期待看到台中一中學生會重視學權精神。學權精神是立會基礎，捍衛價值更是必然使命。

對此，台中一中學生會選舉委員會主委及副主委透過文字稿表示，根據本校「正副會長選舉罷免法」原文規定，候選人應為本校一年級學生，惟本次選舉因受C OVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而延至下一學年，故本次選舉依照過往行政慣例及行政彈性，開放目前高二學生登記參選。若對於選舉結果不服，可經由校內管道提起訴訟。

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