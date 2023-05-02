華航「退役救生衣」化身3種日用包！每件1500元限量開賣

▲中華航空推出「中華航空永續救生衣包」，將功成身退的機上救生衣，改造再生成為日用包款。（圖／華航）

記者李宜秦／台北報導

中華航空推出「中華航空永續救生衣包」，將功成身退的機上救生衣，改造再生成為日用包款，共有三種款式，分別為鳳梨包、小郵差包以及日用長包，每件售價 TWD 1,500 元，僅在華航eMall限量開賣。

華航表示，「中華航空永續救生衣包」將機上救生衣環保再利用，化身成為日常實用的包款，每個包包因裁剪救生衣的位置不同，圖案呈現都是獨一無二。救生衣包共有三種款式，分別為鳳梨包、小郵差包以及日用長包，每件售價 TWD 1,500 元，僅在華航eMall限量開賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「中華航空永續救生衣包」每件1500元。（圖／華航）

另外，本次新品還有「中華航空747-400F可開艙門模型貨機1:200」，每架售價 TWD 3,600 元；「中華航空機隊鑰匙圈組 ( 3入)」 ，每組原價 TWD 950 元，特惠價 TWD 590 元。

華航表示，華航eMall「Sky Boutique精品館」及「美妝保養館」雙館祭出 9 折優惠歡慶母親節，多項熱銷保養品及飾品配件，讓媽媽開心的靚起來，活動只到 5 月 31 日止。