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大陸 大陸焦點 特派現場

遊客集體「狗爬式」過懸崖　玩命旅遊狂喊：這段最危險！

記者任以芳／綜合報導 

疫情過後，大陸今年五一小長假出現超級報復性旅遊人潮，亂象也增多。河南安陽林州市，網傳一段遊客在毫無保護措施，一行人「狗爬式」過懸崖，十分危險。

綜合陸媒報導，這段石頭縫小路實在很危險，路面非常低矮又狹窄，寬度僅夠一人爬行，身側就是懸崖，而且沒有任何保護防護措施，膝蓋容易磨傷，一不小心還可能發生墜落事故。

遊客發布的影片可以聽到，一名男子喊著，「盡量往裡面靠，這段非常危險，爬過了就沒事了。」而從過道往下看，是深20多米的深谷。

▲▼遊客「狗爬式」過懸崖 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲遊客「狗爬式」過懸崖 。（圖／翻攝每日經濟新聞）

報導稱，遊客攀爬的懸崖是龍床口，攀爬通道的長度大概在二十米左右，寬度接近兩米。遊客指出，「不是景區裡面，是村與村中間的通道。實際通道沒有影片看起來那麽危險，這個地方附近有很多類似的通道。」

這個秘密小路怎麼發現的？村民透露，「之前是羊走的小道，這條路是戶外登山人員自發考察的路線。」  遊客一行「狗爬」位置並非景區，屬於未開發地帶，就位於龍床口一帶。

最後，當地相關單位屌查發現，上述路線是一家戶外運動俱樂部自發組織攀爬，專門挑刺激驚險的地方，還好沒有釀成災禍，帶隊的相關負責人已經被口頭警告。

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