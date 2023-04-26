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客家小炒全國爭霸！東區初賽報名開跑　總奬金11萬5千

▲客家小炒全國爭霸賽東區初賽將在花蓮化仁國中登場。（圖／花蓮縣政府府提供資料照片，下同）

客家小炒全國爭霸賽東區初賽將在花蓮化仁國中登場。（圖／花蓮縣政府府提供資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023客家小炒全國爭霸賽東區初賽」將於5 ／20在花蓮縣立化仁國民中學登場，由各地料理好手到場大展廚藝，東區初賽總獎金達11萬5仟元，冠軍將晉級總決賽，前進攝影棚與北、中、南三區冠軍爭取全國首獎殊榮，除高額獎金外還有多元行銷曝光機會，等您來挑戰。

今年東區初賽由花蓮縣政府與客家委員會共同主辦，以「符合現代健康輕飲食」為主軸，搭配「Slow Fast-Food」的概念—運用在地食材的「Slow」，與代表年輕世代語言及飲食方式的「Fast-Food」，展現客家飲食新生命力及文化包容性。

▲客家小炒全國爭霸賽東區初賽將在花蓮化仁國中登場。（圖／花蓮縣政府府提供資料照片，下同）

宜花東3縣料理好手將到場大展廚藝。

花蓮縣長徐榛蔚期許這次的客家小炒爭霸戰能引領年輕世代的客家味緒，吸引鄉親持續關注客家文化與美食，並帶動客庄觀光人潮。

東區初賽招募對象涵蓋宜蘭縣、花蓮縣及台東縣共3縣市的客家文化重點發展區及客家聚落，具稅籍之合法營業餐廳且有販售客家小炒菜式者皆可報名參賽。此次競賽除聘請專業評審團外，亦開放現場鄉親進行試吃票選活動，共同選出最具人氣的隊伍；當天有多場多元族群藝文表演，歡迎鄉親好朋友一同共襄盛舉。

活動報名時間至4 ／28截止，敬邀各路好手踴躍報名參賽，活動資訊請洽花蓮縣政府客家事務處官方網站或致電光點整合行銷有限公司劉小姐，電話：（03）835-8916/0938-667618。

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