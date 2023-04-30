搭台鐵隔壁乘客狂聊　她忍1hr受不了「拿手機做1事」！結局被讚爆

▲原PO大讚台鐵客服效率良好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

搭乘大眾交通運輸，講話要降低音量，避免打擾到其他乘客，一名網友日前搭台鐵，車上有兩名女乘客一直談話，持續一小時以上，讓她超崩潰，無法好好休息，於是寄簡訊給列車長，過了5分鐘後，列車長迅速出現，還給大家安靜的乘車環境，原PO不禁大讚「台鐵服務超好」。

女網友在Dcard上發文，日前她搭火車從花蓮北上，車上有兩名女乘客一直交談，由於車廂內很安靜，因此談話內容聽得一清二楚，其中一名女乘客一開始是跟別人通電話，接著繼續跟隔壁女生聊天，「持續一小時以上」。

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忍到後來原PO受不了，寄簡訊給列車長，過了5分鐘就看到列車長出現，靠近女乘客說「小姐請降低音量喔，不然會打擾到其他乘客休息」，2位女乘客就不吭一聲了，讓原PO不禁拍手大讚，「台鐵這個服務真的很讚！」

貼文一出，網友驚呼，「台鐵這部分的效率真的很不錯，之前也有幾次傳簡訊麻煩他們處理，列車長超快就來了」、「我要收藏，受夠那些擠到坐票區，還覺得自己很棒的人，氣死」、「他們效率真的蠻高的，上次在火車上遇到一位外籍女士開擴音講電話超大聲，我直接傳簡訊，從傳過去到車長走過來，不到10分鐘」。

事實上，若民眾搭乘台鐵時，在車廂內遇到狀況，或是搭車品質受到影響時，可以撥打電話或是傳送簡訊，客服會立即通知該車次的列車長前往處理。

台鐵客服：

市內電話撥打：0800-765-888

手機直撥：02-2191-0096

聽障人士簡訊服務專線：0921-765-125