驚險！路線遭放置「瓦斯鋼瓶」　自強號撞上「台鐵怒報警」

▲台鐵路線上遭放置瓦斯鋼瓶，自強號撞上。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

驚險，台鐵路線上驚現瓦斯桶入侵，台鐵272次自強號在竹南站到崎頂車站間撞上入侵路線外物，司機員停車後下車查看，發現竟是小瓦斯桶，列車第12車水管破裂，該列PP自強號被迫行駛，台鐵改派EMU3000型區間車接駁旅客，該起事件影響7列累積延誤151分，840名旅客受影響，台鐵第一時間已緊急報警。

台鐵272次自強號於竹南車站= 崎頂車站間撞上入侵外物，該列車及北部部分班次上午通勤時段出現延誤。

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據悉，該起事件為272次PP自強號上午5時42分行駛至竹南=香山間西正線K123+400處，突然撞上不明物，台鐵司機員停車後下車查看，發現列車下方有一小瓦斯桶，PP自強號第12車水管破裂。

▲台鐵路線上遭放置瓦斯鋼瓶，自強號撞上。（圖／讀者提供）

第一時間，台鐵改派EMU3000型新自強號接駁272次旅客，該起事件也影響7列車累積延誤151分，840人受到影響。

台鐵也已將鋼瓶移出路線外，上午6時43分272次恢復開車，6時46分竹南=香山間路線也恢復雙線行駛，PP自強號行駛至新竹站檢查車況。由於路線遭放置瓦斯鋼瓶，台鐵第一時間也緊急報警。