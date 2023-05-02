網紅民宿床下躺死人！住客聞屍臭「還看到了」　誇張全程曝

▲西藏民宿床下藏死人，業者不認還指控住客造謠。（圖／翻攝微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名張姓男子日前到西藏拉薩旅遊，入住「網紅民宿」古藏殊華供氧客棧，進到房間卻有難以忍受的臭味，後來才驚訝得知原來床底躺了一具屍體。張男上網給民宿負評並附上原因，還被民宿業者指控「造謠」，直到公安發布拘捕嫌犯的影片，證實該客棧確實發生命案才打臉業者，還給張男清白。

綜合陸媒報導，張男在網路上發表民宿負評後被業者指控造謠，氣得他表示，「古藏殊華客棧，你這個為什麼怎麼打掃的！床底下還能有屍體。我算頭一次遇見了，終身難忘！」

張男於4月22日中午入住古藏殊華供氧客棧，在房間床上躺了約3小時，之後就出門，晚間7時許回到房間聞到異味，不過沒太在意便又出門吃飯，回來後異味濃臭，向櫃台反應後從3樓換到4樓房間。隔日凌晨1時，櫃台派人敲張男房門說警察來找，「我還納悶呢，下樓後知道，床底下躺著屍體了，關鍵我還看到了。太晦氣了！不知道怎麼打掃的房間！」

張男先前發布負評時張貼了入住證明和派出所筆錄紀錄，但古藏殊華供氧客棧一名工作人員批評張男造謠，報案後經警方要求下架該則評論，張男也因此被網友狠批造謠。

▲張男心理陰影大，事後都無法安穩入睡。（圖／翻攝微博）

直到陸媒引述公安1日發布「拉薩客棧殺人案嫌犯已被抓捕」的新聞後，才證實張男說的都是真的。報導稱拉薩市公安早於21日當天已發現王姓被害人的屍體，經查發現王某遭到高某殺害，之後追緝高某並在列車上成功將其逮捕。

依報導內容時間序，無辜遊客張男於4月20日訂房，隔天拉薩公安發現王姓被害人屍體，4月22日張男入住後，王某屍體竟然仍躺在房間床下。

誇張情況連網友都看不下去，「這是差評（負評）的事嗎，震驚了，那可是屍體」、「這哪是一個差評能算的，人生陰影」、「酒店這時候還在管差不差評」、「都要賠償精神損失了好吧」、「一輩子的陰影」、「想像都有陰影」。

張男接受媒體訪問時表示，原本不想公開全程，但面對網友質疑造謠的聲浪才想出面澄清，在與屍體睡「上下舖」的事件後，他至今無法安穩入睡，只要有點聲響就會驚醒，每天還得工作，精神狀態已經非常糟糕。