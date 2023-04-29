前美國安顧問波頓：只要台灣存在　中國每天都覺得被挑釁

▲前美國國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前美國國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）日前抵台訪問，29日出席海內外台灣國是會議，發表「台灣長治久安之計」專題演講，波頓表示，很多人說台灣不該挑釁中國，然而，事實上台灣的存在就是對中國挑釁，每天早上台灣人醒來時，北京就已經感受到挑釁。

波頓指出，上午看到中國無人機侵擾台海領空的報導，有媒體說是因為他訪台的關係，「如果是真的，我很榮幸。」波頓直言，這就是中共威脅台海的日常，但這樣的舉動會以失敗告終，因為這將激勵台灣人民保持民主自由。

波頓表示，台灣接下來要迎接選舉，而且有相當多的討論。其中也包括美國和台灣該如何應對，以及台灣不該挑釁中國，然而，事實上台灣的存在就是對中國挑釁，每天早上台灣人醒來時，北京就已經感受到挑釁。

波頓指出，中國嚴重扭曲「一中政策」，已經和原意大相逕庭，且中國威脅，但很明顯是全球性的。透過一帶一路、科技滲透等作為威脅手段，台灣就是對抗中國全球威脅的重心，烏克蘭願意為自己而戰，那台灣呢？台灣要加強軍事能力，更要加強戰鬥意志 ，「保有力量不是挑釁，軟弱才是。」

波頓也指出，美台關係必須要全面更新：就像自己在2000年就倡議的「雙重承認」，給予台灣完全的外交承認。考量到在中國威脅下的各種可能複雜情境，美台之間應增加戰略對話，更要情報共享；解決190億美元的國防採購延宕問題。

中國國家主席習近平近日訪問俄羅斯，波頓直言，中俄正形成一個「新軸心」，應以全球政治角度來看中國對台海的威脅。俄羅斯和中國也必須明白，如果他們持續施加威脅，將面臨更深遠的後果。從俄羅斯入侵烏克蘭的教訓可以看到，台美一定要提前準備、超前部署。

波頓表示，僅在軍事上讓台灣成為「豪豬」是不夠的，要維持長治久安還需要將台灣納入國際集體自衛結構，而美國、日本、南韓也應該成為一個同盟戰線。

波頓建議，台灣可以透過尋找新的模式與其他國家進行國與國接觸，來適應不斷變化的國際局勢，而不一定著重在強迫外交承認（建交）問題。