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檳榔汁潑人！惡老闆嗆「不爽來輸贏」　慘吃教訓：店關一關吧

▲▼ 。（圖／翻攝爆怨公社）

▲不滿3C賣太便宜，同業竟潑檳榔汁，還當場喊「不爽來拚輸贏！」（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

敵不過價格競爭，就要拚輸贏？一名通訊業老闆透露，隔壁同行不滿他3C價格賣太低，在工會群組上嗆聲就算了，還在店外亂吐檳榔、丟垃圾，到了昨日（4/30）打烊時間，同行竟拿整杯檳榔汁潑向原PO後背，接著狠嗆「不爽來輸贏啊！我現在馬上撂人！」脫序舉止引來正義網友反擊了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，在高雄經營通訊行已9年，直到2年前，隔壁也開了一家通訊行，但兩方一直沒有交集，到了今年2月，隔壁業者在通訊工會LINE群組上，貼出原PO的臉書粉專，不滿直批「手機價格太低」。

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不僅如此，隔壁業者時常在原PO門口丟菸蒂、丟垃圾，檳榔汁不只在地板上也吐在原PO的機車上。對於以上種種，原PO都忍了下來，直到昨日打烊，原PO收拾放在店外的白板與立地招牌時，隔壁業者竟把一整大杯的檳榔汁灑在原PO背上。

當下原PO氣得反問「到底為何要這樣？」對方回嗆，「不爽來輸贏啊！我現在馬上撂人」，接著開始打電話要找人來助陣，並叫囂準備好拚輸贏。原PO也隨即報警自保，兩方到警察局做筆錄。

事後，隔壁業者又在群組上質疑，原PO門口白板寫著「iPad9特價9500元」是針對他。對此，原PO心累表示，這價格沒有對不起誰，「如果有，那就只有對不起我的口袋」，並感慨從沒想過因為賣手機，會賣到上警局，「而且全身散漫著檳榔汁的味道，真的身心俱疲。」

文章曝光後，網友也幫腔大罵，「支持告到底」、「領年終囉」、「歹年冬，厚肖郎...做生意各憑本事，沒本事就做這種垃圾事，真的很令人傻眼」、「沒本事拚價格只會靠腰跟流氓一樣的行為，還自以為自己有理！笑死」、「跟這種品性的人買手機，後果堪慮」、「這種人最好處理了，恐嚇意味那麼重」、「這種猴子就是欺善怕惡，自己沒本事倒是叫得挺大聲」。

還有網友找出潑檳榔汁的業者Google評論，紛紛刷一星負評教訓，「做個生意搞東搞西的，你以為你角頭？時代不一樣了，建議你收一收打包回家」、「老闆有賣檳榔汁嗎」、「道德水準低下的老板，菸蒂檳榔隨地丟，店關一關吧」、「水準一流， 給個六星評價，這是多的那一顆」。

▼網友怒刷1星。（圖／翻攝Google評論）

▲▼ 。（圖／翻攝Google評論）

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