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土耳其宣布已擊斃伊斯蘭國首腦　接班僅半年在敘利亞喪命

▲▼ IS,伊斯蘭國,敘利亞。（圖／達志影像／美聯社）

▲極端組織伊斯蘭國（IS）去年底剛接任的新任首腦遭土耳其擊斃。圖為IS武裝分子示意圖，與本文無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）4月30日表示，土耳其情報部門在敘利亞擊斃「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）首腦阿布•海珊•侯賽尼•庫拉希（Abu Hussein al-Qurashi）。他補充，土耳其情報機構的追捕行動已經持續很長一段時間。

據路透社報導，艾爾段向土耳其廣播電視公司突厥頻道（TRT Türk）表示，「擊斃這號人物是昨天土耳其國家情報組織在敘利亞的行動之一」，而情報組織追捕他已有很長一段時間。前IS首腦2022年10月在敘利亞南部一場襲擊中喪命後，阿布•海珊•侯賽尼•庫拉希在同年11月30日被正式宣布成為新任領導人。

敘利亞當地人士與安全部門消息來源指出，這場空襲行動發生在敘利亞北部城鎮詹達里斯（Jandaris）。當地一名居民表示，4月29日深夜至30日凌晨，衝突自詹達里斯的邊緣地帶展開，持續大約1小時後，居民們就聽見一聲「巨大的爆炸聲響」。

報導指出，衝突地區隨後被安全部隊包圍，防止任何人接近。詹達里斯當地是由土耳其支持的反叛組織「敘利亞國民軍」（Syrian National Army，SNA）所控制，同時也是今年2月6日土敘交界地區發生逾5萬人死亡的規模7.8強震後，受災最嚴重的地區之一。SNA目前沒有對此發表任何評論。

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