中國態度變化？中烏通話後　北京首次贊成聯合國「俄羅斯侵烏案」

▲習近平與澤倫斯基通話1小時後，北京首次在聯合國大會有關俄烏戰爭的議題上投下贊成票。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中國26日在聯合國大會上，罕見地對譴責俄羅斯侵略烏克蘭的相關內容投下贊成票，與過去堅決站在俄羅斯盟友一邊、為烏克蘭相關決議案投下反對票的表現截然不同，引發外界對北京在俄烏議題態度上的關注。而陸媒透露，中國國家主席習近平當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行了長達1小時的通話。

聯合國大會26日召開第77屆會議第69次全體會議，對「聯合國與歐洲委員會之間的合作」（A/77/L.65）進行決議。相關決議案的序言第九條條款提及，俄羅斯聯邦在侵略喬治亞後，再度對烏克蘭發動侵略，讓歐洲面臨前所未有的挑戰。

序言也提到，聯合國應加强與歐洲委員會的合作，以確保俄羅斯能在尊重國家主權、領土完整和政治獨立的基礎上，迅速恢復並維護和平與安全，同時在敵對行動期間遵守人權和國際人道法，向受害者提供補救，並將所有違反國際法的人繩之以法。

儘管俄羅斯強烈反對這段表述，但由於各國以81票贊成、10票反對以及48票棄權，通過了將相關序言條款保留在決議草案的投票，因此會議在第39分鐘時，持續進行了是否通過相關草案的投票。令人驚訝的是，在上一輪投票不對俄烏內容表態的中國，居然罕見地投下了贊成票，讓草案最終以122票贊成、5票反對以及18票棄權獲得通過。

中方此舉瞬間引發了外界關注，因為中國過去在俄烏議題上，一直堅定地站在盟友俄羅斯一邊，即使聯合國大會多次提出了俄烏戰爭相關的多項決議案，中方一般也都投反對或棄權票，讓外界好奇北京在俄烏議題的態度是否出現了轉變。

巧合的是，陸媒新華社26日指出，中國國家主席習近平當天與烏克蘭總統澤倫斯基進行了長達1小時的通話，而這也是2國自俄國去年對烏克蘭發動全面入侵以來的首次對話。

儘管報導稱，習近平向澤倫斯基保證，北京不會在俄烏戰爭中「拱火澆油」，也有意解決這一場政治危機，但烏克蘭官員依舊質疑北京是否真的能促成令俄烏滿意的和平談判，而俄羅斯對中烏的通話表現冷淡。