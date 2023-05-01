快訊／友邦巴拉圭總統大選出爐！　挺台執政黨候選人當選

▲巴拉圭保守派執政黨總統候選人潘尼亞自行宣布當選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

我國南美洲友邦巴拉圭周日（30日）舉行總統、國會及地方民代投票，代表保守派執政黨的候選人潘尼亞（Santiago Pena）以45％的票數大幅領先，最終自行宣布當選。

貪腐問題和與台灣的長期邦誼主導大選論戰，外界普遍預期執政黨紅黨（Colorado Party）在這場大選中將遭遇嚴峻挑戰，不過這次總統大選從開票，潘尼亞即逐漸擴大領先，最終以45％的無法超越的得票率，自行宣布當選。

由於巴拉圭建立新電子投票系統，加上選民參與度高，處理排隊人龍形成延宕，一些投票所在當地時間下午4時法定投票時間結束後仍然繼續開放。

▲潘尼亞與對手得票率差距大。（圖／路透）

已經開出的75％選票中，潘尼亞得票率43.8％將近45％，遙遙領先反對黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）的27.6％。潘尼亞宣布自行當選時，現任總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）也在推特稱潘尼亞是「總統當選人」。

艾里格里先前多次表示若當選總統，考慮斷交台灣並與中國建交。潘尼亞則表示會繼續維持對台外交關係。此次大選被外界視為，巴拉圭是否與台灣持續建交的一次全民公投。