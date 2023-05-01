新北水牛狂追騎士！棲息河床多年「有30多頭」　內行人曝衝突原因

記者趙蔡州／綜合報導

新北樹林區柑園二橋下、大漢溪自行車道不論平日或假日，都有不少民眾會前往散步或運動，不料有人4月29日騎車經過時，遭到1頭水牛瘋狂追逐，整個過程都被民眾拍下。新北市高灘地工程管理處表示，這一群水牛有30多頭，在附近河床棲息十多年，如今傳出民眾差點遭到攻擊，後續將與動保處研議收容。

有民眾29日騎自行車行經大漢溪自行車時，遭到一頭水牛在後方不斷追逐，嚇得完全不敢減速，整個過程都被旁邊的行人拍下，不過下一秒拍攝者也被另一頭水牛盯上，水牛跑一跑突然朝拍攝者衝去，甚至一度作勢要用牛角攻擊，嚇得拍攝者趕緊繞著樹木閃避。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲騎士遭水牛狂追，影片引發社會關注。（圖／翻攝自我是樹林人）

民眾事後把影片PO上臉書，引發廣大網友熱烈討論，有不少網友認為應該是現場在施工，水牛因為棲息地被破壞，才會跑到自行車車道，「十足的乞丐趕廟公，誰在侵犯誰」、「牠們時常在那附近，常常能遇見，不會主動靠近人才對」、「那個沒有攻擊性，只要不要去弄他，牠也不會攻擊你」。

也有人說，「唉，棲息地被破壞。牠們還能怎樣呢。有選擇權嗎牠們」、「這些牛應該有好幾代了，20多年前我就看過大漢溪有牛，也許40年前就一直都有」、「環漢路在施工，吵死人又造成塵土飛揚，水牛在河邊不安全，都跑上來了」、「過度開發啊，他們原本在下面河床生活好好的」。

▲網友認為，水牛由於棲息地被破壞，才會跑到自行車道。（圖／翻攝自我是樹林人）

對此，新北市高灘地工程管理處表示，影片中的水牛群是野生的，平常棲息在鹿角溪、土城媽祖田一帶的河床附近，大約有30頭左右，十多年前就在當地活動，過去都未曾傳出攻擊事件，如今有民眾險些遭到攻擊，後續將與動保處會同動物園、陽管處及動物專家研商適合的收容及抓捕方式，或是安裝避牛樁，防止類似事件發生。