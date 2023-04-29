快訊／當鋪遭轟51槍　藏鏡人「鯨魚」羈押禁見！小弟6萬交保

▲新北當鋪槍擊案，背後主使者「鯨魚」被法院裁定羈押禁見。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容、趙蔡州／新北報導

竹聯幫弘仁會與天道盟華山會近日爆發槍擊衝突，幕後主使者弘仁會大咖「鯨魚」林京履28日被押解回國，隨後被移送到新北地檢署複訊，檢方訊後向法院聲請羈押。對此，新北地檢署29日晚間認為，林京履涉犯重罪，且有逃亡、湮滅證據、串共之虞，裁准林京履羈押禁見。另一名杜姓小弟則被檢方諭知6萬元交保。

▼另一名跟隨林男逃亡的杜姓小弟被檢方諭知6萬交保。（圖／記者戴上容翻攝）

竹聯幫弘仁會、天道盟華山會近日因為250萬元水房洗錢爆發衝突，進而引爆雙北11天內互轟67槍。弘仁會大咖「鯨魚」林京履在幕後教唆未成年小弟，於20日持衝鋒槍前往華山會在新北土城的當鋪掃射51槍後，同日帶著杜姓小弟一起逃往馬來西亞。

警方逮捕槍手後，發現所有證據都指向林京履，趕緊通過刑事局國際科聯繫馬來西亞相關單位，馬國警方隨即「不受歡迎人士」名義，將「鯨魚」和身旁的小弟留置。刑事局國際科科長李泱輯、刑事局四大隊第二隊長劉宗仁等人28日飛往馬國，將2人押解回國。

警方於28日上午展開偵訊，但過程中「鯨魚」避重就輕，否認自己為弘仁會成員，也幾乎不認識遭逮捕的弘仁會幫眾，但警方多方比對、鑑識後已掌握他的具體犯罪事證，訊後依照組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、少年事件處理法移送新北地檢署複訊。

新北地檢署檢方複訊後，依組織犯罪、詐欺、洗錢、恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押林京履，並諭知杜姓小弟6萬元交保。新北地院29日晚間召開羈押庭，認為林京履涉犯重罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，裁准林京履羈押禁見。