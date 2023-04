烏克蘭醞釀反攻「俄軍防禦也就緒」　專家曝恐難擺脫這局面

▲烏軍在巴赫姆特附近發射榴彈砲。(圖/路透)

記者吳美依/綜合報導

烏克蘭反攻準備就緒,隨時可能發動,但俄方同時也有將近6個月的時間,已在東南戰線打造一系列精密的防禦工程,基輔如何迅速繞過或突破,並且潰敗敵方指控及指揮,將是一個巨大挑戰。軍事專家分析指出,長遠來看,烏軍恐怕很難擺脫以火炮為主的消耗戰局面。

CNN報導,烏克蘭可能於未來幾周在南部發起行動,但俄軍也建立起防禦工程,包括蔓延數百英里的反坦克戰壕、障礙物、地雷區等等。

Ukraine says its preparations for a counter-offensive are almost complete, but breaking through Russian lines will present a huge challenge https://t.co/6O6xgC3thY