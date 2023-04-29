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甜不辣店內用喝到飽！女大生「清空整桶」遭飆罵：湯都被妳喝完了

▲▼關東煮,甜不辣。（圖／資料照）

▲女學生吃甜不辣時，發現店內有蘿蔔湯喝到飽，於是喝了10多碗，結果被老闆罵「都被妳喝完了」。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／柯振中報導

現在有許多甜不辣店提供內用熱湯喝到飽的服務，不過一名女學生日前到甜不辣店用餐，發現店內的蘿蔔湯能夠免費取用，於是連續喝了多碗，沒想到因此遭老闆痛罵「湯都被妳喝完了啦」，讓她十分傻眼。

這名女學生在Dcard分享，她日前到某間甜不辣攤位用餐，看到牌子上寫著「蘿蔔湯喝到飽」，於是點了一碗甜不辣，接著開始配蘿蔔湯喝。

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沒想到疑似因為喝了太多碗，導致店員開始竊竊私語，老闆娘也擺出不爽的表情，老闆甚至開口痛罵「湯都被妳喝完了啦」，讓她感到傷心，同時也十分不解，「不是牌子上寫喝到飽的嗎？既然怕人喝就不要那樣寫啊！」

女學生表示，雖然最後的確是她喝完的，不過用餐時湯量就只剩五分之一桶，她又以為店家喝完會再補，加上店內湯碗較小，所以才會來回舀好幾次，一共喝了超過10碗。

▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

▲有些小吃店會給予內用湯品喝到飽的福利，不過若要頻繁補湯，恐怕也會造成店家困擾。（示意圖／ETtoday資料照）

後來女學生又到該店用餐，老闆娘一看見她，立刻主動出言道歉，因為當天重煮好幾桶湯，結果不到20分鐘又快被喝完，已經相當煩躁，又被店員告知「有個女的一直舀湯，還偷偷裝水壺」，才會發生誤會，以為女學生就是清空湯桶的兇手。

女學生也開口提議，乾脆不要無限供應，就算這樣仍有許多學生會來光顧，老闆娘則拒絕，還說「要喝就喝啦」，似乎已經釋懷湯被喝光這件事。

女學生喝湯引起討論，有些網友出言安慰，「你會喝這麼多碗，就是因為還沒飽啊，老闆也太兇」、「開不起別寫這種招牌，你看過吃到飽餐廳限制你拿多少食物的嗎」、「基本上只要不要喝太多，想喝多少就可以喝多少的哦」、「老闆太沒氣度了吧？自己寫喝到飽還怕人家喝，敢這樣寫就要做得到讓客人喝到飽啊。那難不成很會吃的大胃王去吃吃到飽，把東西吃光也有錯嗎？」

不過，同樣有人留言狂酸，「很多福利都是被這種肖貪不自知的人搞沒的」、「現在的人都不知道分寸兩個字怎麼寫了」、「雖然都說是可以喝到飽，但是一般人不會像你一樣有辦法厚著臉皮，點一碗甜不辣灌掉別人一整桶湯吧哈哈」、「老實說，雖然人家寫喝到飽，但有點社會化經驗的人，還是會看一下比例原則。以妳點的餐點份量來說，我覺得最多喝個4-5碗差不多，喝到十幾碗都快喝完一整鍋，難怪老闆會不爽。」

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