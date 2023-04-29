傳將限制「半導體用」化學品出口中國　德國回應了

▲彭博報導，德國可能考慮限制向中國出口用於製造半導體的化學品。（圖／路透）



文／中央社

彭博昨天報導，德國可能考慮限制向中國出口用於製造半導體的化學品、北京稱此舉影響供應鏈穩定後，德國官員今天表示目前沒有這類計畫。

路透社報導，德國政府發言人說，總理蕭茲（Olaf Scholz）辦公室「目前沒有研擬對中國實施半導體用化學品出口禁令的任何計畫」，並表示與外國夥伴間的會談為保密，此外沒有多做說明。

彭博昨天報導，德國政府考慮限制這類化學品出口中國，以降低自身面對這個亞洲經濟強權的經濟風險。

這篇報導提到，相關討論仍處於初期階段，但參與討論的官員都知道這類措施可能損害跟北京的商業關係。

中國外交部發言人毛寧今天回應德國可能實施限制的問題時說，「一些國家以所謂降低依賴名義搞對華出口管制的做法不具建設性」。

毛寧說，這最終只會損人害己，也影響全球產業鏈供應鏈穩定，中方奉勸這些國家尊重市場經濟規律，「共同維護國際經貿秩序」。

中國既為戰略對手又是最大貿易夥伴，使得德國日益提高對北京當局的警覺，並在重新評估雙邊關係時考慮採取一系列措施。

德國若祭出出口限制，默克集團（Merck KGaA）和巴斯夫集團（BASF）可能受到影響，這兩大德國化學品巨擘皆拒絕評論。

但默克集團首席執行長葛麗鶴（Belen Garijo）今天在年會上說，她希望「常理與公民利益」最終能勝過一切，指出默克集團在中國已有近90年的深厚根基。