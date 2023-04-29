西拉雅熱氣球嘉年華　南消官田消防一起同樂

▲南消二大隊官田消防分隊，配合西拉雅風景區管理處、官田區公所等單位，一起來辦理居家防火、減災聯合宣導，強化民眾防火防災意識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南官田區西拉雅風景區管理處，29日起連續3天舉辦一連串的精彩活動，內容包含草原音樂會、草原市集，尤其以搭乘熱氣球體驗活動最為吸睛。

在一覽無遺的高空中，將官田的美景盡收眼裡；於此，官田區長黃炳元熱情邀請各地民眾參與各項戶外遊憩活動，尤其官田區內有多個知名景點，如CHA CHA隆田文化資產教育園區、烏山頭水庫…等，非常適合規劃1-2日遊行程來認識官田。

官田消防分隊也把握這次難得的機會，知道許多民眾會來參加這個嘉年華，特地配合西拉雅風景區管理處、官田區公所等單位，一起來辦理居家防火、減災聯合宣導，並且搭配多項防火、減災等有趣的解說，使民眾依照其居家需求前來詢問的同時，更能獲得相關的防火知識，希望能藉由此次大型活動的機會，將防火、減災意識深植人心，減少災害所帶來傷亡或財產損失。

消防局長李明峯表示，如此具備文化及有創意的活動，都是市長黃偉哲鼎力支持的區塊，也因此吸引了許多民眾前來參加。於此，我們的防災宣導工作更是不能缺席，透過大型的活動，能夠將公共防災意識、個人居家防火意識，能夠推廣到每個角落及每個人身上，以達到火災預防、居家安全的目的。

第二救災救護大隊大隊長王騰毅指出清明期間宣導等防災工作雖然已經告一段落，但我們的消防弟兄仍穿梭在雜草火警之中，希望在這個嘉年華的活動中，鄉親朋友們在享受優閒的午後時光同時，也能仔細聆聽消防人員的宣導內容，心中常保憂患意識便能遠離災禍，為居家生活更增添一份安心。