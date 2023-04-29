前面車牌辨識過了…女騎士急跟車！結果「迎面自撞」糗摔片曝

▲女騎士不知為何沒有在柵欄前停下。（圖／翻攝自竹北人有事嗎）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大家進出時請勿貪小便宜，不然被這個打到應該很痛。」有網友日前分享一段監視器畫面，只見某個停車場中，有機車騎士騎到柵欄前，辨識系統通過後，柵欄隨即升起，騎士便慢催油門離開。接下來，後方卻出現一名女騎士，不知為何完全沒減速，結果就被柵欄卡到，整個人慘摔在地，畫面引發討論。

有網友在「竹北人有事嗎」貼出一段監視器畫面，文中表示，「竹北也很多這種柵欄停車場，大家進出時請勿貪小便宜，不然被這個打到應該很痛。」可以看到，監視器一開始的畫面，是一位黑衣騎士出現，他騎到柵欄前就停下，讓辨識系統辨認車牌，機器確認有繳費後，便抬高柵欄通行，騎士則緩緩轉動油門離場。

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不過，就在柵欄升起時，後方突然出現一位女子，只微微地減速了一下，等黑衣騎士駛動時，她便催油門加速，沒有停下來讓機器辨識的意思。豈料柵欄降下的速度相當快，女騎士尚未闖過去，就直接迎面撞上橫桿，當場失去平衡，在出口處摔車。

影片一出，不少人都傻眼，「停下來給機器掃一下很難嗎？」「沒常識嗎？不能跟車的啊」、「幹嘛不停一下讓機器掃描一下？不知道柵欄會下來嗎？懶嘛！被打到活該！」其中，許多網友紛紛猜測，女騎士是否沒繳停車費才想跟車，忍不住開酸，「這樣進出只能說活該」、「逃票活該」、「過個卡……或繳個費都不願？那就只能怪自己。」