淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

▲澳洲大學生到台灣留學，傳出誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者洪巧藍、張乃文／台北報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，不料4月初時他不明原因誤食老鼠藥，目前仍命危搶救中。台北市衛生局指出，目前尚未接獲類似案件通報，但若經由醫師判定為食物中毒，須在24小時內通報衛生主管機關。

根據澳洲7NEWS報導，艾力克斯在1年前到淡江大學當交換學生，距離回國只剩下幾周時間，不料卻在4月初時，不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），超級華法林是一種強效的抗凝血劑，導致艾力克斯嚴重內出血及其他併發症命危送醫，目前在台北醫學大學附設醫院加護病房治療中。

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淡江大學則表示，艾力克斯為澳洲昆士蘭大學學生，去年9月以教育部獎學金進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，三個月班期（9、10、11月）結束後，再自費就讀下一期（12、1、2月），並在2月14日離開台灣。

淡大指出，後續校方並無法得知艾力克斯何時返回台灣，或返台是否就讀其他學校，若有需要淡大協助之處，學校當全力以赴，給予必要支援，希望艾力克斯能度過難關，繼續在台灣求學。

肖雷的親人則指出，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。肖雷的弟弟盧克（Luc）則向澳洲廣播公司表示，「不知道怎麼接觸到（老鼠藥），可能是經由食物，我們無法確定，也可能永遠找不到答案了。」

肖雷的阿姨麗茲（Lizzy）說，肖雷出現症狀後，由於語言的差異，一直無法接受到正確的治療，延誤治療讓肖雷出現器官衰竭、呼吸困難、意識不清及貧血等情況。