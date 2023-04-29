　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

▲▼澳洲大學生到台灣留學　誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

▲澳洲大學生到台灣留學，傳出誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者洪巧藍、張乃文／台北報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，不料4月初時他不明原因誤食老鼠藥，目前仍命危搶救中。台北市衛生局指出，目前尚未接獲類似案件通報，但若經由醫師判定為食物中毒，須在24小時內通報衛生主管機關。

根據澳洲7NEWS報導，艾力克斯在1年前到淡江大學當交換學生，距離回國只剩下幾周時間，不料卻在4月初時，不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），超級華法林是一種強效的抗凝血劑，導致艾力克斯嚴重內出血及其他併發症命危送醫，目前在台北醫學大學附設醫院加護病房治療中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淡江大學則表示，艾力克斯為澳洲昆士蘭大學學生，去年9月以教育部獎學金進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，三個月班期（9、10、11月）結束後，再自費就讀下一期（12、1、2月），並在2月14日離開台灣。

淡大指出，後續校方並無法得知艾力克斯何時返回台灣，或返台是否就讀其他學校，若有需要淡大協助之處，學校當全力以赴，給予必要支援，希望艾力克斯能度過難關，繼續在台灣求學。

肖雷的親人則指出，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到老鼠藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。肖雷的弟弟盧克（Luc）則向澳洲廣播公司表示，「不知道怎麼接觸到（老鼠藥），可能是經由食物，我們無法確定，也可能永遠找不到答案了。」

肖雷的阿姨麗茲（Lizzy）說，肖雷出現症狀後，由於語言的差異，一直無法接受到正確的治療，延誤治療讓肖雷出現器官衰竭、呼吸困難、意識不清及貧血等情況。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
空姐派出所PO「爆乳收錢照」！　這下慘了
南韓更大咖女神來台！　PTT驚：超正
快訊／高虹安遭偵訊暴怒！　「真的是太扯了」
小白車鏟翻937萬賓士！　空翻1圈半影片曝光
快訊／31歲韓女慘死高雄！　被打到「左頭腦髓凹陷」
快訊／毒莓果只開放退貨被罵翻！　好市多回應了
好市多進口「毒果莓」！嚴重感染恐要換肝　食藥署：最高罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

擁129萬粉「是企鵝妹4倍」！南韓更大咖女神來台　PTT驚：超正

淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　北市衛生局：未接獲類似案件通報

快閃12小時！麥當勞限定優惠「小薯現砍30元」　內行曝最省點法

好市多綜合莓檢出A肝病毒！消保處：吃下若罹病「可求償醫療費」

麻古茶坊「部分品項」要漲價了！　他嘆：撐到現在不容易

體驗文來了！4男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多...預約全滿

好市多開「專屬櫃台」退綜合莓！中鏢會員氣炸　怒喊連署提告

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

撞球館藏百家樂職業賭場　南警破獲查扣籌碼262萬

百億票房男星遭瞎傳「病情惡化疑退圈」！　本尊打破沉默曝近況

策畫51槍轟當鋪！「鯨魚」潛逃馬國被捕　當地媒體大篇幅報導

楊丞琳6月開唱「2.2萬張門票全賣完」！　主辦單位鬆口加場可能性

台積電亞利桑那州新廠火警　公司證實：垃圾管道起火

生火洗地機「拖地懶人求滅火」！過來人秒哭2點：一周就後悔

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

保障行人用路安全　嘉義警方啟動「車不讓人」違規執法

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

生活熱門新聞

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

男人越式洗髮開眼界　「這種人」超多

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

好市多「專屬櫃台」退綜合莓！會員全氣炸

變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

短髮妹家樂福偷飲料　自拍全程嗆：沒錢也能活

更多熱門

相關新聞

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

淡大澳籍交換生「誤食老鼠藥」命危　校方：2月已離校「願給予支援」

24歲澳洲昆士蘭大學學生艾力克斯‧肖雷（Alex Shorey），去年9月到進入淡江大學台北校園華語中心就讀華語班，今年4月初時卻因不明原因誤食老鼠藥，導致器官衰竭、呼吸困難及貧血，目前命危在加護病房搶救中，淡江大學今（29日）表示，艾力克斯在2月14日離開台灣，後續無法得知他何時返台，若有需要協助，校方將全力給予必要支援，希望艾力克斯能度過難關，繼續在台灣求學。

淡大交換生誤食老鼠藥命危　募款短短3天達標

淡大交換生誤食老鼠藥命危　募款短短3天達標

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

打籃球瞬間斃命　男復活分享死亡28分鐘世界

打籃球瞬間斃命　男復活分享死亡28分鐘世界

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

4男女機艙大亂鬥　「打破窗戶」緊急迫降2次

關鍵字：

交換生澳洲淡江大學老鼠藥台北市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面