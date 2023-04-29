澳24歲淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　家屬懷疑街頭小吃害的

▲24歲澳洲大學生「赴台灣留學」，誤食老鼠藥命危。（圖／翻攝自gofundme）

記者趙蔡州／綜合報導

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）1年前到淡江大學當交換生，不料4月初時他不明原因誤食老鼠藥，又因為語言差異造成他一度無法獲得正確治療，最終導致他器官衰竭、呼吸困難及貧血，被送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，目前仍命危搶救中。

根據澳洲7NEWS報導，肖雷1年前到淡江大學當交換學生，距離回國只剩下幾周的時間，不料他卻在4月初時不明原因誤食老鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），超級華法林是一種強效的抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。

肖雷的親人指出，他們不清楚肖雷究竟是如何吃到毒藥，目前懷疑是吃到受污染的街頭小吃引起。肖雷的阿姨麗茲（Lizzy）說，肖雷出現症狀後，由於語言的差異，一直無法接受到正確的治療，延誤治療讓肖雷出現器官衰竭、呼吸困難、意識不清及貧血等情況。

肖雷的親人透露，肖雷4月7日睡醒後，全身突然不斷出血，症狀持續了好幾天，而在情況變嚴重之前，他其實已多次就醫，直到18日因為低血容量性休克，被緊急送到台北醫學大學附設醫院加護病房治療，24日又因為對維生素K治療產生過敏，導致心肺功能衰竭。

▲肖雷目前仍在加護病房接受治療。（圖／CFP）

肖雷的爸爸透露，兒子曾經說他有血尿等情況，還有嚴重的腹痛跟噁心感。肖雷的弟弟盧克（Luc）則說，哥哥除了血尿外，也不斷流鼻血，皮膚甚至開始出現黑點，這是一種血液滲入肌肉的跡象，「出血停不下來，這一點真的很奇怪」、「在聽到哥哥皮膚上開始出現黑點後，爸爸就立刻整理行李，趕到哥哥身邊去了」。

肖雷的爸媽目前已趕到台灣，希望把肖雷接回澳洲，送到皇家阿爾弗雷德親王醫院治療，不過肖雷的情況讓他無法搭乘一般航空，全程必須有ICU團隊在旁給予專業治療，這種服務只有專門的醫療飛機才能提供，且價格相當昂貴。

肖雷的家屬目前正在想辦法募款，希望能募到17萬2000美元（約新台幣529萬元），把肖雷帶回澳洲。