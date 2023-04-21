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大陸 大陸焦點 特派現場

台旅會22日率團訪問北京　盼恢復團體及自由行「提高往來人流」

▲▼ 中國國際航空公司,中國國航,Air China。（圖／CFP）

▲兩岸直航航點陸續恢復，旅行業者卻仍在苦等兩岸旅遊「春暖花開」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／北京採訪報導

兩岸交流仍未恢復，前觀光局局長、台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍明（22）日將率團赴北京，與陸方就解除「禁團令」、自由行限制等進行討論，推動旅遊雙向開放。台旅會此行預計在北京停留6天，期間計畫拜會大陸文旅部、國台辦、台旅會北京辦公室。

▲松山機場,行李托運,託運行李櫃台。（圖／記者謝婷婷攝）

▲松山機場的出境人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

台旅會此行主要是希望「互遞橄欖枝」，希望向陸方說明，當下最重要的是「提高來往人流」，恢復團體旅遊和自由行。台旅會指出，目前兩岸已恢復14個航點，但客流量不提升「航空公司還是很辛苦」。

據了解，大陸在2019年8月起，以「當前兩岸關係」為由，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊（自由行）試點。當時，國台辦評論稱，「民進黨當局不斷推動台獨活動，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。」

隨著新冠疫情爆發，台灣在2020年2月後，包括「旅行團」赴台遊的申請在內，暫停大陸人士入境。迄今，台灣尚未重啟「陸客團體赴台遊」的方案，大陸官方重開邊境後的團體旅遊也未包含台灣，讓兩岸相互間的觀光旅遊持續停擺，也讓恢復的兩岸航點效益大打折扣。

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委兼發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

對於旅遊業期盼的疫後兩岸旅遊市場開放，陸委會副主委兼發言人詹志宏表示，兩岸的人員往來需要雙方互相開放、推動，不是說單方面，「我們也看得到，中國大陸分三批已開放人民可到其他國家或地區旅遊，但是對台灣還沒有，我們也等待進一步的開放動作。」

至於外界呼籲台灣官方可以主動先釋出「組團赴陸旅遊」的善意，詹志宏則認為，業者的需求不一樣，過去這三年，旅行業者有一半是過著很苦的日子，這跟全世界做海外旅遊的業者一樣；但另一半很高興的，是做國內旅遊的，因為不能出境，所有國家的國內旅遊會先復甦，「政府要站在中間，怎麼衡量時機點到了，逐步來放寬、來開放。」

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