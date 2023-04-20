旅遊業籲開放赴陸團　陸委會：業者分兩種「政府要站中間衡量」

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

旅遊業者近期多次呼籲政府開放中國大陸觀光客來台，更建議可優先開放組團赴陸，向對岸釋出善意。對此，陸委會20日強調，公平一點說，業者分為經營海外旅遊及國內旅遊的，政府要站在中間衡量，時機點到了才逐步來放寬、開放。

陸委會發言人詹志宏在例行記者會上提到，兩岸的人員往來需要雙方互相開放、推動，不是說單方面，「我們也看得到，中國大陸分三批已開放人民可到其他國家或地區旅遊，但是對台灣還沒有，我們也等待進一步的開放動作。」

▼士林夜市過去是陸客熱愛的景點。（圖／記者李毓康攝）



國民黨日前也召開記者會，建議政府先開放組團赴陸，儘速與對岸協商重啟兩岸交流。詹志宏回應，大家都樂見兩岸能夠逐步恢復健康有序交流，觀光或許是大家比較關切的一項，「如果他們記者會的呼籲，也能夠轉達給遠方的北京，那會更圓滿，而不是只有單方面說中華民國政府應該怎麼做。」

詹志宏還說，這個是雙方共同的事情，「我們也希望大陸能放寬。」

對於觀光旅遊業者的多次喊話，詹志宏指出，公平一點的說，業者有不同的業界，需求是不一樣的，舉例來說，過去這三年，旅行業者有一半是過著很苦的日子，這跟全世界做海外旅遊的業者一樣；但另一半很高興的，是做國內旅遊的，因為不能出境，所有國家的國內旅遊會先復甦，「政府要站在中間，怎麼衡量時機點到了，逐步來放寬、來開放。」

詹志宏更提到，觀光客的開放不是只有一方的工作，像是大陸的學生，台灣早就開放了，但大陸還是不放，「所以這個東西是要相互的，才能順利推動。」