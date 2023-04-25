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國際政要掀「哈台風」　賴士葆憂：代價可能是烏克蘭第二

▲▼賴士葆受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文24日接見美國維吉尼亞州州長楊京（Glenn Youngkin），瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（Alejandro Eduardo Giammattei Falla）24日也率團抵台。針對國際政要接連訪台，國民黨立委賴士葆表示，在台海地緣政治緊張之下，台灣在國際間的聲量暴增，但付上的代價是可能變成烏克蘭第二。

賴士葆指出，台灣長年外交空間受中國大陸箝制，很難邀請國外政要來台，但蔡政府上台這幾年「仇中親美」的政策，與國際反中的趨勢合流，整個態勢丕變，國際掀起一股「哈台風」，來訪的歐美日等政要絡繹於途，位階與數量都是空前的。

賴士葆強調，我們當然歡迎國際友人來台，但是這些政要當然不是省油的燈，絕非只是彰顯對台灣民主的支持，強調彼此關係堅若磐石，政要訪台的政治效益也非單純的有朋自遠方來不亦悅乎，美國前眾院議長裴洛西訪台之後中國大陸環台強大的軍演就是個例子。

賴士葆再舉例，前美國國務卿龐佩奧下台之後的身分是 Anarock新創投資公司董事會主席，從事戰略性投資計畫，去年兩度來台邀請台灣公私部門投資，外交部也幫忙安排請國發會參與線上簡報，被質疑商業動機，時任行政院長蘇貞昌很保護對方的說這樣的講法是惡毒謠言。

賴士葆再提到，美國柯寧參議員提出《台灣威懾法》之後，去年來台訪問，被認為推銷該法案中的軍事融資，擴大對美武器採購；印第安那州長來台招商，並推銷農產品；亞利桑納州長訪台，祭出低稅率要挖腳台灣的半導體廠商去設廠；美國葛瑞姆參議員公然向蔡英文推銷波音787客機，現場口譯和總統府的新聞稿都被消音，外交部長還配合演出，說他當天都聽不清楚，後來華航果真採購了該型號客機；日華懇談會議員的會長古烏圭司向蔡英文推銷高鐵車廂採購案，同樣被總統府辦公室的新聞稿消音。

賴士葆表示，在台海地緣政治緊張之下，台灣在國際間的聲量暴增，但是付上的代價是可能變成烏克蘭第二，隨時擦槍走火的戰爭威脅。

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