認識少女4小時扯1理由開房間　色男「出手2次」賠30萬免關

記者黃翊婷／綜合報導

高雄范姓男子去年7月間透過手機交友App結識16歲少女A，當日下午便相約見面，再以「身體疲勞」為由將人帶到旅館開房間，接著以手指性侵得逞，想再進一步發生關係時，因為A女喊痛而罷手。范男事後被一狀告上法院，但他同意賠償30萬元與A女達成和解，最終被高雄地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年。

▲范男與A女僅認識4小時，就把人帶到旅館開房間。（示意圖／記者黃克翔攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，范男2022年7月1日中午1時許透過手機交友App帳號主動與A女搭訕聊天，接著透過Instagram帳號傳訊息邀約一起出遊，獲得應允之後，他便在同日下午4時許開車去接人，途中他以「身體疲勞」為由，並在下午5時許將人帶到某旅館開房間。

范男進入房間後便對A女伸出狼爪，就算對方屢次表示「不要」並閃躲，仍強行襲胸、指侵得逞，食髓知味的他想要進一步發生性關係，但A女表示會痛，他才決定罷手。後來A女在家人的陪同下前往警局報案。

面對A女的指控，范男揭坦承不諱。高雄地院法官認為，范男的行為確實應該責難，但強制性交犯行是最輕本刑3年以上有期徒刑的重罪，考量到他沒有任何前科，也同意賠償30萬元與A女達成和解，並獲得女方諒解，縱使他在過程中一度違反女方意願，卻也在女方表示會痛拒絕時，立即停止犯行，犯罪手法與實務上常見的暴力性侵犯不同，情節尚非十分重大。

法官接著表示，范男的情形若處以最低刑度3年，實屬情輕法重，因此依《刑法》第59條規定酌情減刑，最終依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間應付保護管束，全案仍可上訴。

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