41歲保姆竟是恐怖慾女！浴缸內性侵13歲少年：像男人一樣接受它

▲美國41歲女保姆在浴缸内强迫13歲少年與她發生性行爲。（組圖／翻攝自警方官網、CFP）

記者葉睿涵／編譯

美國來自德州的41歲保姆夏琳（Charlene Kornegay），因涉嫌性侵一名年僅13歲的少年，而被執法人員以「對未成年人進行嚴重性侵犯」罪名通緝。據悉，夏琳在施暴過程中，除了命令受害少年「像個男人一樣」忍受可怕的性虐待，甚至還威脅少年要切掉他的陰莖。

據《紐約郵報》報導，這名少年在2022年3月接受治療時回憶道，他在2021年7月11日因被委托給夏琳照顧，而居住在這名保姆的家中。當時，他洗完澡後，夏琳便命令他穿上胸罩、裙子和高跟鞋，隨後夏琳脫光衣服，並趁著兒子熟睡時，在兒子的臥室內强迫少年與自己發生性行為。

法庭文件顯示，少年指出，保姆在他「尿尿的地方」塗上乳液後為他進行口交，而當少年要求對方停下時，夏琳憤怒地駡道，「閉嘴，像個男人一樣接受它！」夏琳在非禮少年後，還在浴缸內性侵了少年，直到少年第二次要求保姆停下後，夏琳才終於服從。

夏琳事後用刀抵住受害少年的陰莖，威脅他如果他敢將發生的事告訴任何人的話，自己就會狠狠地切掉他的陰莖，不過這名少年並不畏懼，向父親揭露了這起性侵案，才讓夏琳的惡行被踢爆。

受害少年的父親表示，自己一開始也無法相信夏琳會做出這樣的事，但由於兒子形容的細節十分生動，因此他決定相信兒子。他也透露，由於夏琳有個兒子，因此夏琳經常會要求少年留下來陪兒子打電動。報導稱，夏琳在這起案件前曾因持有禁藥而被緩期服刑，而她的其他犯罪紀錄還包括了盜竊和詐保。