前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

▲長榮航空直營旅行社長汎假期以「美國職棒(MLB)台灣日」為主軸，推出「美西經典賽9日」行程。（圖／長汎假期）

記者李姿慧／台北報導

今年5月前進美國連看兩場大聯盟！長榮航空攜手合作6年的美國職棒(MLB)洛杉磯天使隊，推出「全壘打慈善贊助」，長榮航空直營旅行社長汎假期也以「美國職棒(MLB)台灣日」為主軸，祭出「美西經典賽9日」行程，不但可在內野區為選手吶喊，並入住賭城拉斯維加斯四星級飯店2晚，5月21日出團限量20名。

5月備受矚目「美國職棒(MLB)台灣日」藉由棒球運動拉近國際與台灣距離，此次由長榮航空特別贊助，樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」也將受邀出席活動，消息一出，在台、美球迷間已引起高度迴響，賽事從美東開始延伸到美西，身在美國的民眾也能感受滿滿的台灣熱情。

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長汎假期也宣布推出「美西經典賽9日」行程，搭配長榮航空洛杉磯早班機，帶領球迷感受熱血沸騰的棒球文化。行程包含5月24日「天使隊」於主場對上「紅襪隊」，有機會一睹二刀流選手大谷翔平場上英姿。另還包括5月27日則在奧克蘭球場觀看衛冕軍「太空人隊」與美聯元老球隊之一「運動家隊」對決。

▲長榮航空直營旅行社長汎假期以「美國職棒(MLB)台灣日」為主軸，推出「美西經典賽9日」行程。（圖／長汎假期）

長汎假期指出，除熱血沸騰比賽外，行程也包括美西必遊的內華達山優勝美地國家公園、大峽谷西峽谷天空步道、名牌精品Barstow Outlet，並且安排入住賭城拉斯維加斯2晚。

另長汎假期7-8月將加碼推出「前進北海道野球觀賞賽5日」，由日本棒球達人帶路，前往台灣旅日球員王柏融所在的火腿鬥士隊全新主場ES CON FIELD HOKKAIDO觀賞日本職棒賽事，長汎假期指出，該座2023年3月全新開幕的複合式球場，不但是日本第一座開合式屋頂的球場，看台區設計為結合多個露台的特殊構成，提供不一樣的觀賽體驗。