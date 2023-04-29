鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

▲ 鵬鼎時代大廈2022年竣工 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／深圳報導

PCB（印刷電路板）被稱為「電子工業之母」，全球最大的PCB廠臻鼎科技集團赴大陸設廠，子公司鵬鼎2022年營收362億元（人民幣，下同，約新台幣1610億元）。集團總經理蕭得望向《東森新媒體ETtoday》表示，儘管東南亞人力成本具優勢，但整體生產成本還是大陸最低。

鵬鼎成立於1999年，2018年在深交所掛牌上市，產品包括RPCB、軟版等，其中Mini LED是公司強項，蘋果公司亦成為其最主要客戶，銷售額比重超過一半。截止2022年，鵬鼎累計在大陸投資超過361億元（約新台幣1605億元），年營收也從5000萬元增長到2022年的362億元。

▲蕭得望 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據蕭得望介紹，目前鵬鼎有約4萬名員工，台籍幹部約5、600人，公司主力是2005年過來時培養的本土籍幹部，很多都到不同工廠擔任廠長一職。

大陸走出3年新冠疫情後，今年全力拚經濟，特別是高科技產業。蕭得望認為，景氣復甦是全球性的問題，雖說民眾疫後消費能力大，但通貨膨脹問題未解，還需審慎看待經濟發展。

據研調機構Prismark報告，2023年全球PCB產值為783.67億美元，按年下跌4.13％。可見今年PCB產業市場需求放緩，仍處景氣寒冬。

對此，蕭得望指出，疫情解封後資源轉往服務業方向，電子產品消費受到「壓抑」，但反彈回穩後，加上新能源汽車、物聯網等領域持續發展，預測1年後景氣會回溫，「我們鵬鼎沒有庫存問題，產品都是按訂單生產。」

受地緣政治、美中貿易戰等因素影響，PCB產業佈局東南亞市場，臻鼎亦於2019年建設印度園區。蕭得望表示，他們堅持「多角化」經營分散風險，大陸依然是發展重點，儘管印度人力成本較低，但以整體生產成本和效率來說，大陸優勢更大。

蕭得望具體闡述道，對PCB產業來說，首先大陸地區特別是深圳市，擁有完整的產業鏈系統；其次是優秀人才多，工人普遍勤奮素質高；再來是機場物流等基礎設施完備及政府效率高。

▼ 鵬鼎選擇在深交所上市 。（圖／記者蔡儀潔攝）