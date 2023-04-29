　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

▲▼ 鵬鼎,臻鼎 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 鵬鼎時代大廈2022年竣工 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／深圳報導

PCB（印刷電路板）被稱為「電子工業之母」，全球最大的PCB廠臻鼎科技集團赴大陸設廠，子公司鵬鼎2022年營收362億元（人民幣，下同，約新台幣1610億元）。集團總經理蕭得望向《東森新媒體ETtoday》表示，儘管東南亞人力成本具優勢，但整體生產成本還是大陸最低。

鵬鼎成立於1999年，2018年在深交所掛牌上市，產品包括RPCB、軟版等，其中Mini LED是公司強項，蘋果公司亦成為其最主要客戶，銷售額比重超過一半。截止2022年，鵬鼎累計在大陸投資超過361億元（約新台幣1605億元），年營收也從5000萬元增長到2022年的362億元。

 ▲▼ 鵬鼎,臻鼎 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲蕭得望 。（圖／記者蔡儀潔攝）

據蕭得望介紹，目前鵬鼎有約4萬名員工，台籍幹部約5、600人，公司主力是2005年過來時培養的本土籍幹部，很多都到不同工廠擔任廠長一職。

大陸走出3年新冠疫情後，今年全力拚經濟，特別是高科技產業。蕭得望認為，景氣復甦是全球性的問題，雖說民眾疫後消費能力大，但通貨膨脹問題未解，還需審慎看待經濟發展。

據研調機構Prismark報告，2023年全球PCB產值為783.67億美元，按年下跌4.13％。可見今年PCB產業市場需求放緩，仍處景氣寒冬。

對此，蕭得望指出，疫情解封後資源轉往服務業方向，電子產品消費受到「壓抑」，但反彈回穩後，加上新能源汽車、物聯網等領域持續發展，預測1年後景氣會回溫，「我們鵬鼎沒有庫存問題，產品都是按訂單生產。」

受地緣政治、美中貿易戰等因素影響，PCB產業佈局東南亞市場，臻鼎亦於2019年建設印度園區。蕭得望表示，他們堅持「多角化」經營分散風險，大陸依然是發展重點，儘管印度人力成本較低，但以整體生產成本和效率來說，大陸優勢更大。

蕭得望具體闡述道，對PCB產業來說，首先大陸地區特別是深圳市，擁有完整的產業鏈系統；其次是優秀人才多，工人普遍勤奮素質高；再來是機場物流等基礎設施完備及政府效率高。

▼ 鵬鼎選擇在深交所上市 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 鵬鼎,臻鼎 。（圖／記者蔡儀潔攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／「麟洋配」擊敗中國組合　首度闖進羽球亞錦賽4強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

小一數學題太難！碩士爸「冒汗解10分鐘」不死心　兒1句侮辱性極強

15歲妹喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去

大學生情侶深夜闖教室「交換DNA」！上百同學堵門口：在幹嘛

孕婦搭地鐵「逼讓座被拒」！氣炸捍嗆一路：我就這態度看你讓不讓

汪汪隊立大功！　雲南緝毒犬「江海」密林嗅出86公斤「冰毒」

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」　全場一看反力挺商家

上海台商趕集嘍！喊大家逗陣歡樂過五一

陸外交部約見南韓公使　就美韓聲明提強烈不滿

淄博現美少女騎電動車接送遊客　網球裝極短裙「平均身高175公分」

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

工程車故障狂噴黏稠瀝青　工人被噴滿身背影惹鼻酸

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

小一數學題太難！碩士爸「冒汗解10分鐘」不死心　兒1句侮辱性極強

15歲妹喊「要回祖國懷抱」自稱台灣人　大陸網友看完挺不下去

大學生情侶深夜闖教室「交換DNA」！上百同學堵門口：在幹嘛

孕婦搭地鐵「逼讓座被拒」！氣炸捍嗆一路：我就這態度看你讓不讓

汪汪隊立大功！　雲南緝毒犬「江海」密林嗅出86公斤「冰毒」

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」　全場一看反力挺商家

上海台商趕集嘍！喊大家逗陣歡樂過五一

陸外交部約見南韓公使　就美韓聲明提強烈不滿

淄博現美少女騎電動車接送遊客　網球裝極短裙「平均身高175公分」

新加坡受益陸客「台灣還是零」　連勝文：張國煒戳破國王的新衣

6間「絕美蛋糕店」收服媽媽的心！千層吃不膩、奶油玫瑰花少女心滿滿

中信情蒐「樂天女孩80」　球迷讚有料：沒李多慧也滿分

馬斯克自爆每年靠粉絲賺3660萬　推特「小帳」被挖出用3歲兒當頭貼

劉俊豪心中有徐總　師母驚喜探班好開心「她跟家人一樣」

金融5大新制！　網銀匯款變難、「一卡通Money」領錢要收費

手機報稅基本功能全到位！　9大常見問題一次看

鵬鼎在陸投資逾1600億　總經理：大陸「整體生產成本」最低

連假首日熱炸36℃　晚起變天轉涼！2區雨勢大

澤倫斯基求助習近平　將被遣送出境烏克蘭兒童帶回

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

大陸熱門新聞

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

大學情侶夜闖教室！交換DNA全程被拍下

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次

24歲女日上12小時猝死　公司：她自願加班

百萬網美突遭洗版「看過妳的片」點開傻眼

8支串燒賣511元！遊客嫌貴被店員罵「窮X」

陸旅美貓熊丫丫已上飛機　將在上海接受檢疫

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

東南大學院長工作群傳私密肉照　300多人全已讀

拍花竟意外拍到猛禽之王！動物研究員：第一次發現

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！ 網友：看對話就知道在反諷啊

更多熱門

相關新聞

老友退休「公司將併購」　內線買股竟賠錢

老友退休「公司將併購」　內線買股竟賠錢

永豐餘轉投資的先豐通訊(5349，已下櫃)前監察人鄭明山，因為和先豐董事長鄭文鋒是多年好友，2019年間，鄭明山趁2人聚餐時詢問董事長何時退休，因而得知先豐即將被臻鼎公司溢價併購的內線消息，鄭陸續買進450張先豐股票，結果卻因疫情導致大盤下跌，共虧損6萬多元，台北地檢署14日依內線交易罪起訴鄭明山。

邑昇e-bike三車型搶攻歐盟市場　樂觀明後年發酵

邑昇e-bike三車型搶攻歐盟市場　樂觀明後年發酵

欣興Q1每股賺3.85元登頂　3外資法人按讚喊買、目標價調高

欣興Q1每股賺3.85元登頂　3外資法人按讚喊買、目標價調高

PCB業者當心！中國限電令續燒　投信專家：影響恐擴大

PCB業者當心！中國限電令續燒　投信專家：影響恐擴大

邑昇上半年每股賺2.1元　股東會通過發放現金股利1.1元

邑昇上半年每股賺2.1元　股東會通過發放現金股利1.1元

關鍵字：

臻鼎鵬鼎PCB

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

百想／宋慧喬《黑暗榮耀》封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

百想／《禹英禑》朴恩斌勇奪大賞！

鳳梨被日本AV女優指名！　「私訊約見面」他秒答應曝對話

比YA女友人要「鄉民理性」：構成誹謗

男嬰天生雙頭龍！「自帶2陰莖」卻沒肛門

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

楊丞琳直播「留言區狂刷4字」　她無奈回應了

總統參選人又+1！前台南縣長宣布參選2024

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面