好市多「A肝毒莓」1.7萬公斤恐下肚！羅一鈞曝致死率　3類人重症高危

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（28）日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。疾病管制署副署長羅一鈞表示，急性病毒性A型肝炎致死率低（約千分之三），一般會採取支持性療法，可完全康復不留後遺症，但嚴重仍可能出現猛爆型肝炎並造成死亡。提醒如果屬於3類A肝重症高風險族群且食用該批莓果，可以在2周內就醫評估自費接種疫苗，降低發病機率。

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▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

羅一鈞表示，急性病毒性A型肝炎主要是經由糞口途徑傳播，其傳染途徑包含攝入受污染的食物或水以及人與人接觸傳染等。曾購買該批冷凍莓果產品的民眾，勿食用該批食品，如果已經食用，請勿驚慌，請自最後一次食用日次日起進行60天「自我健康監測」。監測期間如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服，甚至是黃疸等急性病毒性A型肝炎6大疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。

至於相關治療，羅一鈞說明，急性病毒性A型肝炎是以支持性療法為主，如果嚴重有可能需要住院並監測肝功能指數，經過一段時間病毒從身體清除，可完全康復。至於造成死亡的情形多半為猛爆型肝炎，通常發生於老年患者或慢性肝病患者（包括慢性B型、C型肝炎病毒感染者），不過A型肝炎死亡個案少，致死率僅約千分之三屬於低。

疾管署提到，A型肝炎疫苗安全性及效益很高，完成2劑疫苗接種可提供長期保護力，幼兒A型肝炎疫苗已納入我國兒童預防接種公費疫苗項目。針對本次事件，如果本身是慢性肝病、肝癌或免疫力低下等具有A型肝炎重症高風險民眾，曾食用該批莓果類產品，可在最後一次食用日後2周內就醫評估自費接種A型肝炎疫苗之必要。

羅一鈞表示，這樣的接種屬於暴露後預防接種，保護效果可達97.6%，降低發病機率。在美國當地因為食用冷凍草莓已發生A肝群聚，會針對攝食民眾評估接種A肝疫苗，至於我國目前還尚未有個案，受病毒污染莓果影響情況還待釐清，所以先建議高風險民眾考慮自費接種疫苗。

▲好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

依據疾管署監測資料顯示，截至今(2023)年4月27日，急性病毒性A型肝炎累計32例確定病例，其中本土病例30例及境外移入2例，本土病例低於去(2022)年同期(86例)且與2019至2021年同期(25、20、27例)相當，近期並無病例增加情形。今年個案有8例已經完成定序，比較接近韓國貝類病毒株。

針對本事件，將請各縣市衛生單位及醫療院所提高警覺，對於疑似或確定A型肝炎個案詢問相關飲食史，並進行病毒序列比對，以釐清國內有無相關傳播發生。