　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」

▲▼24歲女子疑似勞累過度在宿舍猝死。（圖／翻攝自新源視頻）

▲24歲女子為了讓5歲、2歲孩子生活更好，跟丈夫到不同電子廠工作。（圖／翻攝自新源視頻）

記者柯沛辰／綜合報導

中國上海24歲劉姓女子是一名派遣工人，與丈夫在不同電子廠工作，不料15日下班後回宿舍入睡，從此一覺不醒。丈夫控訴，妻子天天工作約12小時，2個月下來只休息2天，根本是過勞猝死。不過，公司負責人回應，「她是自願加班」。

綜合陸媒報導，王姓丈夫在網上控訴，妻子1999年出生，身體一直很健康，育有2子，為了想讓孩子過得好一點，所以今年2月與安微林威德人力資源公司簽署派遣合約，被派到上海比路電子廠打工，起初上白天，但沒多久就被調整成晚班，每天工作11到12小時，下班時已是隔天早上，「之前幾次她說好累」。

4月15日晚間7點，丈夫接到妻子室友來電，對方語氣驚恐，「哭著說我老婆躺床上叫不醒，讓我趕過去」。40分鐘後，他趕到妻子宿舍樓下，但仲介公司卻告知「遺體已經送到殯儀館」，讓他難以接受，何況夫妻倆原本約好五一連假要去東方明珠打卡，沒想到卻突然天人永隔。

▲▼24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」。（圖／翻攝自微博）

▲事發電子廠。（圖／翻攝自搜狐新聞）

丈夫出示妻子的工資明細，內容顯示劉女3月份工時長達327小時，每小時18元（約新台幣90元），而且到職2個月僅休假2天，後經醫院檢查，初步診斷劉女死因是「心源性猝死」。他認為，妻子的死與高強度勞動脫離不了關係，而且仲介公司沒為妻子繳納社保，導致妻子沒有任何保障跟福利，求償無門。

仲介公司回應媒體，劉女屬於「小時工」，多勞多得，公司沒有強制要求加班，「她是自願加班」，淡出於人道主義，可以提供3萬元（約新台幣15萬元）喪葬費。

至於劉女未納保部分，公司負責人強調，劉女是派遣工，所以未替其購買社保，而是購買了雇主責任險，若最後證實是過勞死亡，可以走工傷（亡）程序，但入職前體檢只排除了傳染病，需要家屬同意屍檢，才能進入司法程序，但目前家屬不同意。

對此，丈夫解釋，妻子目前還在殯儀館，雖然仲介公司希望走司法程序，但他希望盡快下葬，「如果走司法程序，我老婆還要在殯儀館躺很多天...」

▼劉女疑似勞累過度，猝死在宿舍床上。（圖／翻攝自新源視頻）

▲▼24歲女子疑似勞累過度在宿舍猝死。（圖／翻攝自新源視頻）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／葛斯齊「公開薛紀綱親嘴照」！　背著老婆跟小三開房
快訊／金鐘男星爆出軌！妻心痛發聲：事情超出意料
遊客暴打澎湖人！遭起底上月開「資產管理」公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」

百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣

直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生

美起訴40名執法人員　北京「一天2次公開警告」：堅決反制

大陸「反間諜法」修訂！明確網攻國家機關屬間諜　擴大執法職權

備戰五一連假住宿遊客潮　大陸警花拍片「教你用手機查針孔」

陸旅美貓熊「丫丫」已上飛機　27日下午將抵達上海

12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！　網友：看對話就知道在反諷啊

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

第5次塌陷！竹北驚見天坑　特斯拉「整輛進洞」超嚇人

24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」

百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣

直男約會AA制「算到小數點後2位」　女友遭追討75元心寒放生

美起訴40名執法人員　北京「一天2次公開警告」：堅決反制

大陸「反間諜法」修訂！明確網攻國家機關屬間諜　擴大執法職權

備戰五一連假住宿遊客潮　大陸警花拍片「教你用手機查針孔」

陸旅美貓熊「丫丫」已上飛機　27日下午將抵達上海

12歲小妹牙長不齊去矯正　醫一照「牙齒下長腫瘤」急籲：快手術！

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！　網友：看對話就知道在反諷啊

習近平與澤倫斯基通話　專家：把「勸和促談」落實到具體行動

嘉義輕度自閉生遭霸凌捉弄！撿刀片被恐嚇　父怒校方欺騙秒報警

24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」

女遊客香蕉逗大象「要餵不餵」！下秒遭一擊頂飛摔慘　驚悚影曝光

1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

刺青男「向鳥巢開槍」殺燕子夫妻　巢裡已有幼鳥

百萬網美突遭洗版「看過妳的片」　點開看臉傻了：被一鍵脫衣

能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍

是否取消機車「兩段式左轉」？6.6萬人民調出爐！最多網友選這項

碰到殭屍危機　哪個武器最易生存？4萬網友挑「這把槍」

生前捐龍柱佛像！外婆神主牌放宮廟　她燒金元寶被收2000元清潔費

老司機哭哭！高雄鬧區色情按摩店被抄　小姐急穿衣畫面曝

大陸熱門新聞

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

直男約會AA制　追討75元遭女友放生

陸旅美貓熊丫丫已上飛機　將在上海接受檢疫

百萬網美突遭洗版「看過妳的片」點開傻眼

賓利女業務疑「沒穿內褲」蹲下！

24歲女日上12小時猝死　公司：她自願加班

24歲人妻每天夜班12hrs猝死！公司拒賠：臨時工

求職者3.5萬月薪「嫌太多」HR真信了！ 網友：看對話就知道在反諷啊

2交警互拋鑰匙逼女車主路口來回跑3次

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

特斯拉男載妹到河邊合體！被車友目睹崩潰

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

陸派軍艦赴蘇丹撤僑　已撤離1100多人

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

更多熱門

相關新聞

搭機驚見鄰座是「女神」！他嗨喊好幸運

搭機驚見鄰座是「女神」！他嗨喊好幸運

坐在「女神」旁邊心情一定非常激動！大陸一名劉姓男子日前搭飛機前往煙台，沒想到一到座位意外發現隔壁坐的是「女神」媽祖，起初心裡有點害怕，但聽到護送人員表示，自己很幸運，一定會受到媽祖保佑，加上同樣在海上工作，他才放心，並決定下飛機後去買幾張刮刮樂。

24歲人妻每天夜班12hrs猝死！公司拒賠：臨時工

24歲人妻每天夜班12hrs猝死！公司拒賠：臨時工

陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢 高速飛車時速上看1000公里

陸首條「超級高鐵」上海至杭州段最具優勢 高速飛車時速上看1000公里

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

男百貨跳樓砸中26歲OL！家屬淚：她剛入職新公司

給說法／無視警語而傷亡誰負責

給說法／無視警語而傷亡誰負責

關鍵字：

加班猝死上海

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

躺床看卡通手機突然爆炸　8歲女童炸臉身亡

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

小S吃飯聽隔壁桌說許老三壞話！直接起身露臉

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

獨／《世間情》女星消失2年移居賭城　進軍好萊塢「影片創2百萬流量」

《花路米》小兵被爆出軌！妻心痛發聲

丟丟妹離婚內幕全說了！

正妹妻產後首亮相！賴弘國自豪：拾獲辣媽

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面