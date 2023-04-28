24歲人妻每天工作12小時猝死　公司回應「她是自願加班」

▲24歲女子為了讓5歲、2歲孩子生活更好，跟丈夫到不同電子廠工作。（圖／翻攝自新源視頻）

記者柯沛辰／綜合報導

中國上海24歲劉姓女子是一名派遣工人，與丈夫在不同電子廠工作，不料15日下班後回宿舍入睡，從此一覺不醒。丈夫控訴，妻子天天工作約12小時，2個月下來只休息2天，根本是過勞猝死。不過，公司負責人回應，「她是自願加班」。

綜合陸媒報導，王姓丈夫在網上控訴，妻子1999年出生，身體一直很健康，育有2子，為了想讓孩子過得好一點，所以今年2月與安微林威德人力資源公司簽署派遣合約，被派到上海比路電子廠打工，起初上白天，但沒多久就被調整成晚班，每天工作11到12小時，下班時已是隔天早上，「之前幾次她說好累」。

4月15日晚間7點，丈夫接到妻子室友來電，對方語氣驚恐，「哭著說我老婆躺床上叫不醒，讓我趕過去」。40分鐘後，他趕到妻子宿舍樓下，但仲介公司卻告知「遺體已經送到殯儀館」，讓他難以接受，何況夫妻倆原本約好五一連假要去東方明珠打卡，沒想到卻突然天人永隔。

▲事發電子廠。（圖／翻攝自搜狐新聞）

丈夫出示妻子的工資明細，內容顯示劉女3月份工時長達327小時，每小時18元（約新台幣90元），而且到職2個月僅休假2天，後經醫院檢查，初步診斷劉女死因是「心源性猝死」。他認為，妻子的死與高強度勞動脫離不了關係，而且仲介公司沒為妻子繳納社保，導致妻子沒有任何保障跟福利，求償無門。

仲介公司回應媒體，劉女屬於「小時工」，多勞多得，公司沒有強制要求加班，「她是自願加班」，淡出於人道主義，可以提供3萬元（約新台幣15萬元）喪葬費。

至於劉女未納保部分，公司負責人強調，劉女是派遣工，所以未替其購買社保，而是購買了雇主責任險，若最後證實是過勞死亡，可以走工傷（亡）程序，但入職前體檢只排除了傳染病，需要家屬同意屍檢，才能進入司法程序，但目前家屬不同意。

對此，丈夫解釋，妻子目前還在殯儀館，雖然仲介公司希望走司法程序，但他希望盡快下葬，「如果走司法程序，我老婆還要在殯儀館躺很多天...」

▼劉女疑似勞累過度，猝死在宿舍床上。（圖／翻攝自新源視頻）