豬肉男染毒癮！月入9萬不夠花　運毒被逮悔喊「對不起癌母」

▲▼台中警方逮捕一名毒品運送者，嫌犯原本從事豬肉屠宰，收入不錯，後來染毒。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局刑大偵一隊去年底查獲1件毒品案，向上溯源得知運毒者是25歲楊姓男子，跟蒐多日發現，楊男原本是從事豬肉屠宰工作，月入8、9萬，但染上吸毒惡習，薪水不夠花，只好放下屠刀，轉行運毒。警方日前在楊嫌帶毒品前往交易途中攔截，搜出市價約9萬元毒品，楊嫌落網後悔恨不已，直說對不起罹癌的母親。

警方表示，楊嫌受僱豬肉批發商，一大早就得起床殺豬，將豬隻細切成小塊，再載送給攤商，收入不錯，但大約半年前受友人影響，染上吸毒惡習，薪水開始入不敷出，於是吸毒變運毒，當起送貨員，他還揚揚得意的說，運毒比較好賺，每月都有10多萬元。

楊嫌日前開車前往北平路交易毒品時，被警方偵防車前後包夾，員警當場以單手壓制法，將楊嫌拖出車外，壓制在地，毒品咖啡包因而散落一地， 警方在車子左前車門把手，及右前座位上白色布袋內，搜出毒品咖啡包78包（毛重398.37公克）、愷他命17包（毛重46.88公克）、現金8460元及手機2支等證物。

楊嫌坦承不諱，直說交到壞朋友才染毒，後悔不已，對正在治療癌症的母親更是不知啟齒，警方訊問後依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方調查後已將全案偵結起訴。