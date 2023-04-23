遭熱湯潑臉重傷！八大女首發聲「請尊重隱私」　將對施暴3人提告

記者閔文昱／綜合報導

台中市某KTV包廂21日凌晨發生恐怖暴力事件，從事傳播妹的29歲孫姓女子因為債務糾紛，遭26歲陳姓女子等人毆打、熱湯潑臉，導致她臉、頸部嚴重燒燙傷。對此，孫女也在事件後首度發聲，除感謝社會大眾關心外，也呼籲外界注重她的個人隱私，別再傳播相關影片，讓事件就此落幕。

經了解，陳女和孫女是在同一家傳播公司工作，2人起初感情不錯，陳還經常介紹客人給孫坐台，但陳認為應該多少給她一點佣金表達回報，但孫遲遲未給，至今已累積2萬元。21日凌晨，陳、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友）私底下約好唱歌，之後把孫叫進包廂要她還錢，結果發生潑湯事件。

▲孫女遭熱湯潑臉毀容，今首度發聲了。（圖／翻攝自爆廢公社）

事件發生後，孫女臉部與頸部都有燒燙傷，送醫入住加護病房，之後轉到普通病房治療，沒有生命危險，但四肢、臉部都包滿紗布。據院方表示，她情緒穩定，也能正常飲食，顯示出堅強的意志力。

根據《三立新聞網》報導，孫女23日首度受訪，她表示，已向警方要求對施暴3人提出控告，另外她也強調，自己只是一名燙傷患者，不是公眾人物，這幾天收到許多網友訊息讓她很困擾，呼籲網友、媒體能尊重她的隱私，不要繼續流傳相關影片，希望此事件能盡快落幕。