女友KTV熱擁陌生男！他氣炸「舉開山刀衝包廂」　下場糗大了

▲謝姓男子以為女友劈腿，拿刀衝進KTV理論，沒想到竟是誤會一場。（示意圖／記者許力方攝）



記者柯振中／綜合報導

基隆28歲謝姓男子先前進入KTV包廂，意外看見女友抱著另一名男子，於是氣得持開山刀衝進包廂，沒想到經過友人解釋，才知是誤會一場，事後也被依照《社會秩序維護法》裁罰1萬2,000元。

根據判決書內容，謝男今年2月聽聞女友在KTV歡唱的消息，於是走入包廂找人，沒想到一進門就目睹女友與一名男子相擁，氣得立刻離開，回到機車上抽出開山刀，再衝進KTV理論。

謝男持刀闖入，嚇得一眾朋友不知所措，後來經過友人解釋，才知道女友抱的是親弟弟，原來只是誤會一場，誤會冰釋以後，謝男也將開山刀拿去櫃台借放。

▼原來謝男的女友在包廂擁抱的男子，是她的親弟弟。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



不過，因為謝男持刀闖入時氣勢洶洶，嚇壞了附近的路人，因此也有民眾報案。警方到場調查，謝男也坦承開山刀是自己的，詢問後依照《社會秩序維護法》送辦。

基隆地院法官認為，雖然謝男持有的開山刀不屬於《槍砲彈藥刀械管制條例》所管制的刀械，但這把刀質地堅硬、刀身鋒利且相當巨大，若持刀朝人突刺，足以傷人性命，因此屬於具殺傷力的武器。

法官審理後認定，謝男基於感情糾葛，攜帶開山刀前往一般不特定民眾聚集的場所，不但沒有必要，且還可能因為濫用、誤用導致危及他人性命安全、對社會安寧產生危害，因此依照《社會秩序維護法》第63條第一項第一款，裁罰1萬2,000元。