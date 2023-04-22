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只想討2萬「潑湯妹反而更慘」　鄉民炸鍋：一毛不用賠了

▲▼被潑湯正面。（圖／翻攝爆料公社）

▲遭潑熱湯的孫女，今早已轉到普通病房治療中。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

台中2位八大妹因2萬元債務互毆，其中孫女遭潑湯毀容，而陳女則以30萬元交保。對此，網友困惑發問，本來只要討2萬，結果光交保就30萬了，後續還有一連串賠償責任，「是不是划不來？」

一名網友在PTT以「欠2萬賠30萬的卦」為標題發文，認為陳女本來只要討2萬元欠款，如今鬥毆又對孫女潑熱湯，「結果光交保金就30萬了...後續還有重傷害的罰金跟民事損害賠償責任，是不是划不來？」

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底下網友搖頭直呼，「為了兩萬賠幾十萬，慘」、「兩萬只是起頭，後來就不是了」、「口袋空空就一毛不用賠了」、「呃...交保金又不是不能拿回來」、「領現的，沒有銀行往來」、「不還就不虧」。

警方調查，孫女與陳女有2萬元債務糾紛，便約在台中某KTV解決問題，沒想到雙方一言不合爆發肢體衝突，孫女遭到陳女、趙男及林男扯髮痛毆，甚至還遭潑灑熱湯。

而涉嫌動手的陳女、26歲趙男（扯髮男子）及40歲林男（陳女男友），詢問後被依重傷害罪移送。台中地檢署複訊後，分別諭令陳女30萬元交保、趙男10萬元交保，林男則是5萬元交保，詳細案情仍在調查當中。

事後，也有錄影者還原雙方爭執經過，表示孫女欠經紀費，又在微信嗆她朋友。對話截圖中，錄影者說，孫女因為欠錢又嗆人，剛好報班時被他們看到，當下要走時被朋友拉回頭，「她先動手打我朋友，我朋友懷孕，然後她哥才把她（孫女）拖走。」

▼孫女遭到陳女朝臉潑灑熱湯，當場痛得大叫。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼台中,熱湯,KTV,八大行業,鬥毆。（圖／資料照）

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