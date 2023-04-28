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社會 社會焦點 保障人權

國小童校門口衝過馬路　遭自小客先撞再輾「骨折+腦震盪」畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮西門路僑勇國小前道路，27日下午發生一部自小客車撞學童事故，恆春警、消獲報前往救援，將學童送醫治療，初步診斷有腦震盪現象，腿部骨折，無生命危險，相關肇事原因由警方進一步調查釐清。

恆春警分局於27日下午17時許接獲報案，指恆春鎮西門路僑勇國小前發生交通事故，員警到場後發現是一名國小學童奔跑穿越馬路，因事發突然，汽車駕駛閃避不及，不慎撞上學童，由救護人員送往恆春基督教醫院救治，轉往高雄醫院搶救。

▲恆春自小客車撞學童 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春自小客車撞學童 。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，這起意外發生在昨傍晚5點多，當時國小已經放學，交通號誌為閃燈的情況，男童先到學校對面的安親班找同學，因為同學沒法離開，他回頭打算跑過馬路回學校，卻在斑馬線旁，被一輛急駛而來的銀色休旅車撞倒還輾過。對此，校方表示，當時已是放學時間，因此門口沒有導護及志工，受傷學童則是12歲。

恆春分局分局長林明波表示，駕駛經酒測濃度為0，初步調查事故發生原因為汽車駕駛未注意車前狀況，且行人任意穿越馬路，才會不慎發生意外，在此呼籲民眾行車應隨時注意周遭狀況，且穿越路口或斑馬線應放慢速度，行人過馬路時也應遵守號誌，左右查看來車，確認安全再行通過。

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