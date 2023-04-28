「我被人控制」男遭詐團逼領錢　行員急報案...台中警救出7豬仔

記者鄧木卿／台中報導

「麻煩報警，我被人控制了」，台中警方年初接獲銀行行員報案，指稱一名59歲男子在櫃檯偷偷告知自己遭人控制行動，員警著便衣到場和被害人接觸後，得知詐欺犯還在銀行外面的車內等待，於是上前圍捕，並循線逮捕其他6名詐團成員，還救出7名被害人。警方查出，詐團以月薪5萬至20萬刊登求職廣告，男子應徵後不滿工作內容不符，加上行動被控制才透過行員，警方訊問後，將7人依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及洗錢罪等罪嫌送辦，全案也已起訴。

▲▼台中警方經由行員通報，逮捕7名詐欺犯，救出7名被害人。（圖／民眾提供，下同）

台中市警六分局西屯派出所年初接獲台新銀行逢甲分行通報，一名中年男子在櫃檯領錢時，偷偷告知行員他被人控制，成了人頭戶，詐團還在銀行外面的車上等待，員警擔心打草驚蛇，著便衣前往，先逮捕車上的42歲盧姓男子，由盧男帶路回到拘禁場所，逮獲控制7名被害人的31賴姓女子、23歲賴姓男子。

警方隔天再逮捕31歲的李姓主嫌，及24歲黃姓男子、43歲陳姓男子、22歲陳姓男子等共犯，一舉瓦解詐欺集團，據了解，該詐團在網路刊登工作廣告，以高薪吸引7名民眾上門面試，7人都是男性，年紀最輕者是20歲。

詐團收取帳簿和身份證後，將7人拘禁在2間日租套房，供應三餐並控制行動，7人被關了7天後，其中1名被害人趁著外出領錢，偷偷告知行員，這才讓詐團曝光。

警方訊問後將李姓主嫌等7人送辦，並由台中地檢署，全案並已起訴。