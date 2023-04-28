秀蔡見興「小三醜聞」合庫報告　王鴻薇批「奇文共賞」：竟替蔡脫罪

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇連日揭露合庫資產管理公司（AMC）董事長蔡見興把公股銀行變成自家金庫、聘用黃姓護理師擔任副理卻疑為蔡的小三等醜聞，蔡火速請辭獲准。對此，王鴻薇今（28日）揭露108年合庫對該案的報告內容，諷刺「真是奇文共賞」；王批評合庫董座雷仲達，這樣離譜的事情，竟還可用這樣離譜的理由替蔡見興脫罪，「雷仲達真的是笑死人了」。

王鴻薇24日舉行記者會，指出蔡見興把合庫變成自家金庫，不只放水放款，還任用親友於合庫任職，讓蔡24小時內火速請辭並獲准。王25日再爆料蔡聘用的一名黃姓副理，傳言是蔡的「小三」，是無任何金融經驗的護理師，2019年時多次與蔡進出旅館。

王鴻薇28日再舉行記者會，秀出一份檢舉投訴報告，王表示是因她踢爆蔡見興醜聞後，昨傍晚合庫金寄給她辦公室的。對於為何聘用黃女，該份報告中提及是為了符合《職業安全衛生法》規定，50人以上公司應聘用或特約醫療人員，因此雇用具高考護理師及具AED管理員資格的黃女為機要秘書。

但王鴻薇質疑， 一般公司會這樣嗎？聘用醫療人員就算了，怎麼做著做著就當了副理，做著做著就負責董事長出差，不是該為全公司人員負責嗎？莫名其妙。

有關蔡見興與黃女進出旅館傳言，該份報告中指出，蔡見興因在台北無置產，所以以友人經營的旅館充當為住所，而黃女到任初期借助同學家，僅其同學家中不方便時會於該旅館租用另一套房，依據檢舉人檢附照片，僅有兩人共同進出該旅館照片，考量旅館房間眾多，僅此推斷兩人有不正當男關係，似過於牽強。另外報告中也提到，「為方便黃女可在路途中向董事長報告公務，蔡董事長會利用座車順載黃女上班」。

王鴻薇說，好不好笑，這就是合庫金給的報告，全公司只有黃女要向董事長報告公務？而且還都要在車上談？這種離譜理由還可以給出來，雷仲達是不是老到頭昏了，真是奇文共賞。

至於報告中又說，考量該案屬匿名檢舉，且與業務無涉，另查無實據，故予以結案，但當時已告誡蔡見興應嚴守分際並避瓜田李下之嫌，嚴守誠信；而本次投訴後，截至112年4月均無接獲其他投訴該公司情形。

王鴻薇說，這樣離譜的事情，雷仲達還可以用這樣離譜的理由替蔡見興脫罪，員工還敢檢舉嗎？「雷仲達真的是笑死人了」。

▼王鴻薇揭露108年合庫對蔡見興醜聞的報告內容。（圖／王鴻薇辦公室提供，點圖可放大）