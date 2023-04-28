侯友宜提中華民國「水杯論」　他酸降級版韓國瑜：人家談大海你漱口杯

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市長侯友宜27日對兩岸關係提出「水杯理論」，侯形容，杯子是中華民國、台灣是水，應該跟對岸要平等、尊嚴、友善、務實的交流，才能避免杯破水覆。對此，民進黨立委林俊憲表示，這下可以確定侯友宜是前高雄市長韓國瑜的降級版了，「人家韓總談的都是大海，你談的卻是漱口杯？」

林俊憲指出，認真來補充一下侯友宜這種比喻的問題出在哪裡，這個說法其實就是「沒有中華民國台灣就完了」的話術包裝版，幾十年來國民黨都是用同一套話術想洗腦台灣人。

林俊憲表示，台灣不會沉沒、台灣人不是塑膠做的，只要獨立自主持續是這片土地上的共識，那麼不管是中華民國還是什麼國都不是最重要的，唯一重要的是只有2300萬台灣人才能決定自己未來這一點，這也是民進黨《台灣前途決議文》的核心精神。

林俊憲直言，國家是一群生活在同一片土地的人因共同利益與理想結合而成的共同體，有人有土地才有國家，而不是什麼「沒有中華民國就沒有台灣」，就跟蓋房子先蓋頂樓再打地基一樣可笑。

林俊憲批評，如果連這種概念都無法理解，也難怪今天答詢分不清一中政策跟「一中原則」的差異，程度果然只夠談漱口杯的問題而已！