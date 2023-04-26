不滿市府發言體系嗆柯文哲　民眾黨4議員、侯漢廷當面批蔣萬安

▲蔣萬安赴民眾黨和新黨說明本會期重大法議案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市副發言人蔡畹鎣日前批評，前台北市長柯文哲8年也蓋不了大巨蛋，引爆民眾黨台北市議員們怒火。台北市長蔣萬安26日中午到台北市議會，4名民眾黨議員輪番批評蔣萬安的市府發言人體系「在背後放火」，侯漢廷也建議對前朝郝市府、柯市府都應就事論事給予肯定，才能換來良好府會關係。

蔣萬安26日中午拜會台北市議會民眾黨團議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及新黨台北市議員侯漢廷，市府出席人員包括副市長李四川、林奕華、秘書長李泰興等人。

黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪開頭就輪番批評蔣萬安的發言體系，黃瀞瑩表示，重大市政議題應面對面溝通，別透過發言人藉由新聞媒體放火；陳宥丞指出，發言體系不該成為努力認真的市府團隊累贅，變成市府身體裡面的「發炎」。

林珍羽也說，自己對蔣萬安失望，發言人代表市府發言，蔣萬安恐不知道發言團隊在背後放了幾把火，成為了身後「拔也拔不出來的箭」。張志豪提及，所有事情議題都可以討論，但用邏輯死亡方式發言造成對立，對府會溝通、市政推動不是好事，相信在座所有人都是競競業業，但因一個發言人的發言毀滅辛苦，這樣值得嗎？

侯漢廷認為，中央有一陣子常動輒牽扯「8年遺毒」、「馬維拉」救援等，都不是令人開心的事情，他一再建議對於前朝無論柯市府、郝市府給予肯定，希望不要忘記前人之功，後人才不會忘記現任貢獻，並換來更好的府會關係。

但只見蔣萬安並未正面回應，僅說只要議會各黨團有需要，他都願意做重大議案說明，不論是都發、消防、勞動的自治條例，還有第一次追加預算、市政說明等，希望讓各局處說明並進行回覆。

對此，台北市政府發言人殷瑋會後表示，對於政黨意見或議員職責都給予尊重，發言體系本來就有發言體系應該有的職責，如果有需要對外說明清楚的地方，就要對外說明清楚，以免造成誤解；但過程中若造成其他人不愉快，都很願意面對，並說一聲不好意思，但發言團隊的職責、該說明清楚的地方，還是要說明清楚。

殷瑋提及，市政建設本來就是一棒接一棒，不管過去留下來的狀況如何都會概括承受，好的就希望做更好，做不好的一定會努力改進，並回應市民期待。

至於此種「戰狼式發言」風格，是否會導致府會關係更糟？殷瑋回應，發言或施政風格應交由市民評論，接下來的發言過程當中，發言團隊對自己的要求，本來就要以對市政建設、發言職責進行，若有會造成誤會的地方，一定要好好解釋。

而身為民眾黨團總召的黃瀞瑩也於會後轉述，會議中有針對重大議案做討論，包括蔣萬安要推出U sport、二山限區法案等，最重要是在會議中再針對府會關係和諧部分，跟蔣萬安親自強調與說明。

黃瀞瑩提及，大巨蛋不管是從馬英九、郝龍斌到柯文哲，一直到現在的蔣萬安，都是一個大家必須合作完成的任務，不應該是由市長在前頭做府會關係和諧、發言體系在後面放火，希望市府跟議會之間保持良性溝通。

至於會中蔣萬安有無承諾改善發言團隊風格？黃瀞瑩直言「沒有」，張志豪也說「完全沒回應」、「把題目帶到另一題」。