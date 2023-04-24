柯文哲談當選後與北京對話可能性　「我是各方可以忍受的人物」

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

正在美國訪問的民眾黨主席柯文哲接受《美國之音》專訪，談到兩岸關係，稱民進黨會踢到鐵板，是因為大陸一開始就說，「你不接受九二共識我就不跟你談」，但中共也知道民進黨不會接受，所以那態度就是不要談，但政治不該走到僵局，一旦進入僵局很難解。至於若當選總統是否願與北京對話，柯文哲說，「我是各方可以忍受的人物」。

柯文哲說，在台灣民進黨對大陸是求戰，像義和團，但應該要更務實，現在兩岸都不往來，有交往才可以增加善意，最起碼避免誤解，減少擦槍走火；國民黨對大陸則是畏戰，人家說投降就沒戰爭，但國民黨對大陸太過配合。

柯文哲認為，理論上台海不會有戰爭，因為現階段雙方嚇阻力量還在，就是僵在那，但從人類歷史來看，很多戰爭都是意外，所以還是要盡力降低戰爭風險，因此溝通是有必要的，現在大陸不談。這是要解決的問題。

柯文哲提到，九二共識最大敗筆就是大家有沒有共識追求共識，連這個都沒有後面就不用講了。他指出，過去因擔任台北市長，舉辦雙城論壇，跟北京來往的經驗是你不可以當面否認，像中共要求接受九二共識，民進黨直接說不接受，但他的回答是，「我了解且尊重你的說法」，這樣的態度是認知，不是承認，像對岸說「一國兩制」，他就說如果這是目前的香港模式，台灣人不會接受，這就是有個緩衝的說法。

對於若上任總統會不會與北京談，柯文哲指出，自己跟中國大陸沒有那麼大衝突，「我常說我是各方可以忍受人物」，政治上的原則是不要走到僵局，初始條件要設定好，今天老實講兩岸不該走到僵局。