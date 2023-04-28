　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

▲▼美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓27日綜合外電報導

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國並未指望自身經濟與中國經濟脫鉤，並稱「我們沒有阻斷貿易」。

路透社報導，蘇利文今天在布魯金斯研究所（Brookings Institution）說，華府不希望中國運用美國科技來對抗美國，但華府沒有計畫終結與北京的經濟關係。

蘇利文還說，中國應該採取行動成為一股建設性力量，來協助債台高築的國家。

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
薛紀綱生日前1天「老婆突剪短髮」！王湘涵暴瘦：把不好的東西剪
60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber
是否取消機車「兩段式左轉」？6.6萬人民調出爐！最多網友選這
大谷先發6局失5分奪第4勝　打者「翔平」準完全打擊只差全壘打
能高安東軍山難2死生前對話曝　女教授堅持「美式習慣」拆掉隊伍
快訊／「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命
金鐘主持出軌「小三身份」曝！　外型神似Makiyo

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

騎車路上慘遭「斷喉」喪命　凶器竟是風箏線

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

彭博：德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

英義合作備忘錄　重申台海和平穩定重要性

土耳其總統隱身2天後重新露臉　與普丁視訊對話

尹錫悅赴美國會演說　強調韓美日須共抗北韓威脅

Meta財報亮眼　美股收高524點、台積電ADR漲1.73%

1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？

看見躺病床的自己？　科學家解答「靈魂出竅」背後原因

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

6遊客毆澎湖人被趕出民宿　傷者家屬：很惡劣、沒政府

6遊客狂毆澎湖在地人被趕回台！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

霸氣大聖爺降駕超瘋狂　香蕉沾滿冒火香灰猛吃

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

第5次塌陷！竹北驚見天坑　特斯拉「整輛進洞」超嚇人

騎車路上慘遭「斷喉」喪命　凶器竟是風箏線

白宮國安顧問：美國不指望與中國經濟脫鉤

彭博：德國可能限制對中國出口製造半導體用化學品

英義合作備忘錄　重申台海和平穩定重要性

土耳其總統隱身2天後重新露臉　與普丁視訊對話

尹錫悅赴美國會演說　強調韓美日須共抗北韓威脅

Meta財報亮眼　美股收高524點、台積電ADR漲1.73%

1年救200條90%會咬人　緬甸「蛇公主」組團捕捉後野放

新加坡推出「超暴力打房」政策　鄉民看呆論戰：台灣敢跟進嗎？

看見躺病床的自己？　科學家解答「靈魂出竅」背後原因

難怪越減越肥！營養師曝4大「隱形地雷」：玉米不是蔬菜

張育成守備價值高！數據高居聯盟第二　美媒點紅襪遇到難題

民進黨下周盤點立委徵召名單　20區潛在選將一次看

薛紀綱生日前1天「老婆突剪短髮」！王湘涵暴瘦：把不好的東西剪除

華山幫、弘仁會互鬥都是因為「阿翔」　掛氣球嗆：有種來開槍

胖妞諧星3歲女兒患腦性麻痺！　母女笑著牽手「每天努力復健」暖哭萬人

高雄凌晨驚見「電棒隊」西瓜刀討債！　欠錢男急撂110

大谷先發6局失5分奪第4勝　打者「翔平」準完全打擊只差全壘打

網讚好準！第一眼看到獅子還是樹？秒測你的「真實性格」

60年製香老店「老闆女婿」　竟是百萬網紅YouTuber

柔弱女孩假裝不會喝酒　下秒專業擰蓋喝醉狂舞

國際熱門新聞

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

躺床看卡通手機突然爆炸　8歲女童炸臉身亡

香港消防員性侵日女　冷靜回旅館找妻子玩3天

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

連體雙胞胎共用身體　姊交男友強迫妹3P約會

新加坡超暴力打房　鄉民看呆論戰

撫養17年龍鳳胎！人夫驗DNA「無血緣關係」崩潰

騎車載妻女回老家！天兵尪「狂飆80km」回頭傻了

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

65歲市長爽娶「16歲選美少女」

Meta財報亮眼　美股收高524點

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

1年救200條　蛇公主組團捕捉後野放

她帶近萬元行李袋出國　領回像被燒過

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

葛斯齊出手「公開薛紀綱親嘴照」

打澎湖人！比YA女被爆是單親辣媽

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

24歲媽分屍2歲女兒　挖出肝臟啃食

6遊客暴打澎湖人！遭起底上月開資產管理公司

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

躺床看卡通手機突然爆炸　8歲女童炸臉身亡

小S吃飯聽隔壁桌說許老三壞話！直接起身露臉

金鐘已婚男星驚爆劈腿！

「高中學霸」深夜自撞亡！　領照未滿月騎新車送命

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

販毒惡警戴銬上囚車畫面曝！將關15年

更多

最夯影音

更多
陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？

陳美鳳被「名嘴瞎爆耍大牌」　見到面微笑直嗆：我跟你熟嗎？
浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

6遊客狂毆澎湖人被趕回台　她囂張比YA：拍好看一點

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

丟丟妹離婚「沒拿前夫半毛錢」　認被迫切割舊名：有點小難過

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面