這榴槤有「奶香味」！正妹帶「胸器」叫賣臭味退散　網笑：肉很多

▲正妹叫賣就是不一樣，「胸器」聚人心。（翻自臉書）

泰國網友近日討論一名正妹，原因是這位正妹有「魔法」，可以把臭氣沖天的榴槤，瞬間變出「奶奶香氣」，並吸引大票網友矚目。

據泰國《Sanook》報導，近日一個專營蔬果銷售的臉書粉絲頁上傳一則訊息，除了向網友公開榴槤攤販的銷售地點，還上傳許多照片，內容全是一名比基尼正妹削切榴槤的畫面。而且有正妹加持就是不一樣，讓臭味滿滿的榴槤立刻「抬高身價」，瞬間充滿「榴槤奶的香味」，更吸引大批網友關注。

據悉這個粉絲頁，平時也只不過僅有10-30人按讚，但這篇「榴槤正妹」貼文一上傳網路，立刻吸引將近2千人按讚，更有超過900則留言。

▲榴槤奶果然聚人心。（翻自臉書）

▲正妹削切榴槤架式十足。（翻自臉書）

不少網友紛紛直呼：「看了就覺得很好吃，等一下要去買榴槤」、「看起來肉很多耶」、「白白嫩嫩的，我是說榴槤肉。」另外也有網友指出，自己真的有到這攤買榴槤，並表示這家的榴槤品質非常好，吃起來真的很甜很好吃。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399







更多鏡週刊報導

【影像震撼】女坐客廳也中槍！下體真的被射中出事 流彈穿透天花板飛一會兒「直入洞穴」

醫學博士連11天捐精5次 終暴斃猝死！父討公道纏訟5年僅獲賠62萬

捷運見短髮妹胸前鈕扣炸裂「UU彈出來」 上帝視角忍不住邪惡放大