　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

這榴槤有「奶香味」！正妹帶「胸器」叫賣臭味退散　網笑：肉很多

這榴槤有奶奶香氣！正妹叫賣就是不一樣，臭味退散「胸器」聚人心。（翻自臉書）

▲正妹叫賣就是不一樣，「胸器」聚人心。（翻自臉書）

泰國網友近日討論一名正妹，原因是這位正妹有「魔法」，可以把臭氣沖天的榴槤，瞬間變出「奶奶香氣」，並吸引大票網友矚目。

據泰國《Sanook》報導，近日一個專營蔬果銷售的臉書粉絲頁上傳一則訊息，除了向網友公開榴槤攤販的銷售地點，還上傳許多照片，內容全是一名比基尼正妹削切榴槤的畫面。而且有正妹加持就是不一樣，讓臭味滿滿的榴槤立刻「抬高身價」，瞬間充滿「榴槤奶的香味」，更吸引大批網友關注。

據悉這個粉絲頁，平時也只不過僅有10-30人按讚，但這篇「榴槤正妹」貼文一上傳網路，立刻吸引將近2千人按讚，更有超過900則留言。

榴槤奶果然聚人心。（翻自臉書）

▲榴槤奶果然聚人心。（翻自臉書）

正妹削切榴槤架式十足。（翻自臉書）

▲正妹削切榴槤架式十足。（翻自臉書）

不少網友紛紛直呼：「看了就覺得很好吃，等一下要去買榴槤」、「看起來肉很多耶」、「白白嫩嫩的，我是說榴槤肉。」另外也有網友指出，自己真的有到這攤買榴槤，並表示這家的榴槤品質非常好，吃起來真的很甜很好吃。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399




更多鏡週刊報導
【影像震撼】女坐客廳也中槍！下體真的被射中出事　流彈穿透天花板飛一會兒「直入洞穴」
醫學博士連11天捐精5次　終暴斃猝死！父討公道纏訟5年僅獲賠62萬
捷運見短髮妹胸前鈕扣炸裂「UU彈出來」　上帝視角忍不住邪惡放大

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
王男桂車禍亡　學弟不捨：前天還專程送鞋給學生
快訊／基隆驚傳落海事件！　男子「雙手被捆綁」
0.1局爆4分！　兄弟投手被降下二軍
快訊／金鐘男主持爆偷吃！身分曝光　正宮震驚發聲
快訊／「林口王」爆內線！　董座等5人遭約談
快訊／60年學校被列專輔！　2年未改善就退場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

這榴槤有「奶香味」！正妹帶「胸器」叫賣臭味退散　網笑：肉很多

外星人已收到人類訊息？科學家曝到達「死星」：要花27年回覆

是有多氣？90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

李多慧來台下機直奔飲料店　喝珍奶超驚豔：每天都要1杯

虎斑狗試用哥自製烘毛箱　無奈臉→舒服傻笑打哈欠

小擦撞險釀大暴動！澎湖男被遊客6打1　在地人衝派出所討公道

小S參加「女兒畢典」怕被擋住　大喊：媽媽在這...她超尷尬XD

台灣啦啦隊領獎誤放大陸國歌　全場突拍手喊「TPE」暖爆

這榴槤有「奶香味」！正妹帶「胸器」叫賣臭味退散　網笑：肉很多

外星人已收到人類訊息？科學家曝到達「死星」：要花27年回覆

是有多氣？90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

姊討10萬買房贊助金！他要求「簽1契約」就給錢　網一看卻罵翻

屏東地檢署設第3辦公室　25日揭牌啟用

闖北檢屋頂掛民進黨旗　抗議常客喊無罪「這點小事就起訴」

14檔注意股票出爐　中華化等5家漲太多被盯上

《星際異攻隊3》克里斯普瑞特有神秘小本本！　星爵10年恩怨一次說清

全新Gogoro Delight本色黑開箱！酷帥外型＋標配TCS男騎士也愛它

志工劍龍稜步道除草！慘遭割出「8cm長傷口」　警消將人搬下山送醫

請「婆婆同居人」自己洗內褲　她竟被老公嗆：怎不叫我也這樣做

是真的餓還是嘴饞？營養師：3徵兆是「假性飢餓」

你是我獨一無二的存在！　12星座陷入愛情時的跡象大公開

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

新奇熱門新聞

90歲阿嬤忘掉很多事　仍記得「老伴前女友名字」

外星人已收到人類訊息？科學家：要花27年回覆

這榴槤有「奶香味」！正妹帶「胸器」叫賣臭味退散

新竹詭異蝴蝶藏梁祝故事「下面觸鬚幹嘛啦」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

2女住戶互相扭打！她打到內外褲都失蹤「露下體」

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

18年前685人看了「皮卡丘」送醫

工程師8年慘戴4綠帽　淚寫4000字「出軌日記」

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

正妹房仲賣5間　用身體成交玩3P

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

超清晰外星「小灰人」拍到了！

更多熱門

相關新聞

新北分署拍賣配合母親節　正妹示範穿搭！

新北分署拍賣配合母親節　正妹示範穿搭！

行政執行署新北分署將於下周二（5月2日）舉辦每月「123聯合拍賣會」，為應景即將到來的母親節檔期，此次刻意安排女裝、包包、首飾與童裝等商品，保證全新且非仿冒品，價格親民，最貴的珍珠項鍊每條僅10萬元，新北分署並安排正妹執行員客串麻豆示範穿戴，希望刺激買氣，歡迎民眾到現場參觀選購，孝敬母親或自用兩相宜。

北市魔王級路口「資訊量太龐大」...駕駛崩潰

北市魔王級路口「資訊量太龐大」...駕駛崩潰

藝人方芳大讚中國高鐵！嗨喊比台灣高鐵舒服

藝人方芳大讚中國高鐵！嗨喊比台灣高鐵舒服

15惠光導盲犬寶寶徵寄養家庭　申請資格曝

15惠光導盲犬寶寶徵寄養家庭　申請資格曝

取消一次性備品！他遊花東氣炸：誰帶濕毛巾出門？

取消一次性備品！他遊花東氣炸：誰帶濕毛巾出門？

關鍵字：

榴槤正妹鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

即／竹北驚見天坑！　特斯拉Model Y「整輛進洞」

女警穿學生服釣色狼！竟遭壓制噴滿身

幼教師叫計程車肉償車資！司機見備註愣了

納豆哭了！悲吐「不娶依依最大原因」：我有資格嗎

快訊／6遊客狂毆澎湖人　今早返台畫面曝

NanaQ突PO「婚紗照」對象曝光！

遭爆「挺孕肚登山骨折」！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

6遊客狂毆澎湖在地人！她見鏡頭「囂張比YA」：拍好看一點

23歲女遭性侵失聯　3天後成冰冷浮屍

暖夫護送妻下山　竟猝死在登山口

澎湖男最新傷勢曝！肺出血腦震盪

連假變天！　降9℃雨區擴大

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

更多

最夯影音

更多
22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警

22歲妹佔盪鞦韆滑手機　被勸後「罵三字經」報警
比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

比利時年度「海鷗模仿大賽」 50隻「人形海鷗」大亂鬥

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

「魔獸」綜藝咖！拿到麥克風就開唱　狂向Lulu示愛...她：給最棒的服務XD

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

新加坡男持1kg大麻被判死　不顧反對聲浪...26日已處決

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

浪貓不讓外送員上班XD　霸佔袋子他崩潰：下去啦

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面