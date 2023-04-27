她帶近萬元行李袋出國　領回包包破爛「像被燒過」哭了

圖文／鏡週刊

一名英國女子帶著價值250英鎊（約新台幣9,500元）的行李袋出國旅行，沒想到落地取回行李時，發現包包面目全非，「像被燒過」一樣，讓她難過到哭了出來。

根據《太陽報》報導，一名英國31歲女子周琳（Chou Lim，音譯）3月24日帶著價值250英鎊的行李袋，搭乘易捷航空（EasyJet）的班機，從英國的蓋特威克機場（Gatwick Airport）飛往西班牙的特內里費島（Tenerife）。

當她落地取回行李時，發現包包看起來面目全非，散發出「燃燒的氣味」，且裡面的物品都損壞了，她的衣服和鞋子被燒出洞，化妝品和洗漱用品也破裂，預估損失超過1,000英鎊。她看到包包的慘況忍不住流淚，因為這個包包已經陪她去過60多個國家。

周琳表示，她到機場航空公司的櫃檯求助，但卻找不到任何服務人員，於是只能上網向易捷航空索賠，但提出申請後長達3週時間都沒有收到回應。

對此，易捷航空發言人致歉表示，目前已聯絡蓋特威克機場及特內里費島機場的地勤人員，希望釐清行李袋毀損原因，後續也會再跟當事人聯絡賠償事宜。





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