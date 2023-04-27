北市魔王級路口「資訊量太龐大」　駕駛崩潰：搞得我好亂呀

▲網友分享開車到台北市某路段，看到琳瑯滿目的標誌，讓他腦袋瞬間打結。（翻攝自臉書社團路上觀察學院）

圖文／鏡週刊

很多駕駛開到不熟悉的路段或是外縣市都會多一點謹慎，有網友就分享行經台北市某路段，看到琳瑯滿目的標誌，讓他腦袋瞬間打結，照片曝光也有不少用路人超認同，「直呼資訊量太龐大了」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

一名網友昨（26）日在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張從副駕駛座拍攝的照片，並寫下，「第一次到這路口，搞得我好亂呀。」從照片可以看出地點在台北市，路口上方充斥琳瑯滿目的路標，由於車道眾多，「辛亥路」「基隆路」的標誌各有3個，讓人搞不清楚到底該開往哪一道。

網友看了也附和，「正常人應該都看不懂」「這個路口設計者一定有速讀天分…」「資訊量太龐大了」「新手或是習慣鄉下開車的駕駛，看到這種複雜的多半會慌亂」「我…選擇障礙發作，最後一定會選錯的‍」。

還有網友表示，「會走的人不用看，不會走的看了也只是看血壓高的」「不這樣掛牌，一堆三寶又要說路口標示不明…要的是你們，不要的也是你們」「往前開就對了，開錯會被叭而已」「我是台北人，但我還是在這個路口走錯車道好幾次，個人覺得這裡是台北市的魔王級路口」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399







更多鏡週刊報導

她帶近萬元行李袋出國 領回包包破爛「像被燒過」哭了

健身用蛋白粉防腐劑超標 業者急回應「未進台灣市場」送檢中

台中民宿「浴室天花板是魚缸」 洗澡好刺激！驚世裝潢藏洋蔥